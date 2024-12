El excampeón del mundo Magnus Carlsen, multado por vestir jeans para jugar ajedrez

Posteado en: Deportes, Titulares

El mejor jugador de ajedrez del ranking mundial, Magnus Carlsen, abandonó los Mundiales de partida rápida el viernes luego de ser sancionado por vestir pantalones vaqueros durante la competición en Nueva York.

En la segunda jornada de este campeonato mundial, que se celebra en la ciudad estadounidense de jueves a sábado, el noruego recibió una multa por haber llevado unos vaqueros durante la competición, algo prohibido por el reglamento de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

“Después, se me advirtió que no estaría emparejado en la siguiente ronda si no me cambiaba de ropa después de la tercera partida” de las cuatro previstas el viernes, contó Carlsen en el perfil de la red social X de la plataforma ‘Take Take Take’, creada por él.

“Pregunté si podía cambiarme mañana porque simplemente no me había dado cuenta (…), desde entonces, esto se convirtió en una cuestión de principios”, indicó.

“Sinceramente, soy demasiado mayor para preocuparme por estas cosas”, continuó el gran maestro, de 34 años, confirmando su ausencia para la jornada del sábado y para el Mundial de ‘blitz’, organizado entre el lunes y el martes en la misma sede.

“Nadie quiere dar marcha atrás… probablemente me vaya a un lugar en el que haga mejor tiempo que aquí”, continuó Carlsen.

El noruego publicó más tarde en redes sociales una foto con su vestimenta del día, un polo, una chaqueta y los polémicos pantalones vaqueros azules.

“Las reglas de la FIDE, al igual que el código de vestimenta, han sido concebidas para garantizar el profesionalismo y la igualdad entre todos los participantes”, respondió la federación en un comunicado. “Esas reglas están establecidas desde hace años, son conocidas por todos los participantes y se les comunica antes de cada evento”.

Magnus Carlsen es el vigente campeón de ambas competiciones anuales organizadas por la FIDE. En total, ha ganado en cinco ocasiones el título mundial de partida rápida y en siete el de ‘blitz’.

También ha sido cinco veces campeón del mundo en partida larga, el título más prestigioso, que decidió abandonar sin defenderlo al estar “desmotivado” por el formato. Esta corona fue conquistada por el indio Gukesh Dommaraju, quinto jugador del ranking mundial y que no está presente en los campeonatos rápidos.

Además de Carlsen, el jugador ruso Yan Nepomniashchi también fue multado por su indumentaria.

AFP