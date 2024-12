La desgarradora carta de presa política a su madre: “Perdóname, pero creo que estaré mejor muerta”

La familia de Génesis Riera Chirinos, de 23 años, detenida por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, delegación municipal Punto Fijo el pasado 8 de agosto, temen por la vida de su hija, ya que cada día está más deprimida.

lapatilla.com

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Además, está detenida injustamente por salir a protestar en la ciudad de Punto Fijo, estado Falcón, el pasado 29 de julio.

Su caso no avanza, no tiene defensa privada porque no se lo permiten y le han imputado injustamente, entre otros delitos, de terrorismo.

Su familia pide a las autoridades agilizar un traslado médico, ya que también está sufriendo de infecciones urinarias continúas y dolores en la cervical que no le permiten moverse, se le duermen las manos y siente hormigueos. Sus parientes le han pedido a la defensa pública que lleva su caso abogar por ella, pero no han obtenido respuestas.

Su madre, Dairelis Chirinos, cuenta que a la joven se le duermen los dedos, le dan ataques de pánico y ansiedad, además que la depresión ha aumentado en las fechas decembrinas y teme que atente contra su vida porque le ha escrito que “estarán mejor sin mí. Mamá, perdóname tú y mi papá, pero creo que estaré mejor muerta”, es parte de lo que dice en la última carta que le escribió después de Navidad.

En sus cartas, la joven refleja que siente culpa por estar detenida y poner a sus padres en procesos policiales y judiciales a los que la familia nunca había estado sometida, porque son una familia de campo de la Península de Paraguaná que se dedica a trabajar.

Su vida antes de la detención

Génesis estaba estudiando tercer semestre de Comunicación Social, y como cerraron la aldea en su comunidad, comenzó a hacer cursos de oratoria, modelaje y escritura periodística.

Génesis tiene 23 años, no tiene hijos y se ha dedicado a estudiar. El día de su detención estaba sola en su casa y gracias a sus gritos de auxilio, los vecinos se enteraron de lo que sucedía y avisaron a sus familiares.

Estuvo incomunicada, pero afortunadamente las condiciones en el Centro de Detención Preventiva ha mejorado. Hoy sigue detenida injustamente y sin avances en su caso.

La madre de Génesis, Dairelis Chirinos, cuenta que la joven se ha aferrado a Dios porque son una familia de fe.

Sin embargo, estar detenido en estas fechas y sin ser culpable, la pone aún más vulnerable.

“Temo por la vida de mi hija, que es una muchacha que solo busca salir adelante. En nuestra familia nadie ha estado detenido ni tenemos antecedentes. No somos delincuentes ni terroristas. Mi hija salió a protestar, porque como todos los venezolanos, buscamos un cambio en el país y lo hizo de manera pacífica. No hay pruebas de lo que le acusan, porque no lo hizo”.