Petición de los zulianos para este 2025: Que se acabe la escasez de gas doméstico

A horas para culminar el año 2024, la escasez de gas doméstico en contenedores se agudizó en el estado Zulia.

Por: Corresponsalía lapatilla.com

En zonas del oeste de Maracaibo tuvieron que retroceder en el tiempo, y buscar palos y leña para poder cocinar.

Desde el mes de octubre se empezó a notar la falta del gas. Muchos barrios al oeste de la capital zuliana y en las parroquias José Domingo Rus y los Cortijos del municipio San Francisco, la población depende de la recarga de bombonas para cocinar.

En el último trimestre del año tuvieron que buscar la opción de cocinas eléctricas y, en el peor de los casos, a leña para preparar los alimentos.

Aura Sifuente vive en Los Cortijos y dijo que desde que escuchó que ocurrió una explosión en una planta de gas en el oriente del país, empezó la falla en la región zuliana.

Dijo que todo el mes de noviembre y diciembre cocinó en leña o comía alimentos que no necesitaran fuego.

“Mis hijos me dijeron que dejara de cocinar con leña, porque se me desató una neumonía que aún no termina de curarse. Comemos pan, galletas o lo que Dios provea. Cocinar con palos no es para mí ni para muchos. Si no hay gas, no se cocina, y según dicen aquí en el barrio, hasta marzo será la escasez”, comentó.

Las empresas privadas que proveen el combustible están cerradas, según el testimonios de algunos usuarios.

Al acudir a la sede de estas empresas, la información que suministran es que no tiene gas para vender.

Se ha observado en este fin de año, algunas jornadas organizadas por Pdvsa Gas, donde el costo de la recarga por un contenedor de 10 kg es de 20 bolívares.

Quienes han podido acceder o comprar en estas jornadas, han soportado colas de unas 12 horas o más.

Lionella Navarro reside en el sector El Soler del municipio San Francisco. Ella dijo que pudo recargar un contenedor. Legó a la cola a las 8:00 de la mañana y salió a la 1:00 de la madrugada del siguiente día.

“Pude recargar, pero no todos tuvieron la misma suerte que yo. Habíamos casi 1.000 personas queriendo comprar, porque no se consigue en ningún lado gas. Ya no aguanto los brazos de tanto soplar para que prendan los carbones o los palos. Mi petición para este 2025 es paz y que llegue el gas de bombonas, por amor de Dios”, exclamó la zuliana.

Laura González dijo que por no conseguir recarga de gas, se quedó con todos los ingredientes de las hallacas “fríos” y no las pudo elaborar. Se quedó con las ganas de comer la tradicional cena de fn de año,ñ.

“Todos los años falla o falta algo. No nos dejan ir en blanco, siempre se empeñan en Navidad, y sin contar cómo va el dólar. ¡Hasta cuándo Padre Celestial! ¡Apiádate de nosotros”, dijo.