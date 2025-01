El drama de una latina que salió de EEUU con TPS y no pudo regresar por un error (VIDEO)

Carol Mejía, residente de Tennessee, vivió durante años bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos. Este es un programa diseñado para personas provenientes de países en crisis. Sin embargo, en el caso de la mujer latina, una decisión de regresar a El Salvador, su lugar de origen, cambió su vida de forma inesperada.

Por La Nación

Tras 15 años sin ver a su madre, Carol optó por realizar un viaje con la esperanza de reunirse con ella, confiada en que no habría complicaciones al regresar a su hogar estadounidense. Sin embargo, se enfrentó a una dura realidad que contó a sus seguidores de TikTok entre lágrimas.

El TPS es un mecanismo legal que permite a ciudadanos de ciertos países afectados por conflictos bélicos, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias permanecer temporalmente en Estados Unidos. Este estatus les permite trabajar y vivir de manera legal dentro del país. No obstante, el permiso tiene limitaciones, y uno de los mayores riesgos es la salida del territorio estadounidense.

En el caso de Carol, según relató en su clip, su regreso a El Salvador provocó una serie de inconvenientes inesperados. Una vez que terminó su estadía y emprendió la vuelta a Tennessee, descubrió que su entrada a Estados Unidos ya no sería permitida.

“Ahora me encuentro atrapada”

En un video publicado en TikTok, Carol compartió su angustia. Con lágrimas en los ojos, relató su situación: “Salí porque no veía a mi mamá desde hace 15 años. Muchos decían que no pasaba nada al regresar, pero ahora me encuentro atrapada, separada de mi familia en Tennessee. Ya no puedo regresar, y todo por haber decidido ver a mi madre”.

“Allá en Estados Unidos tengo mi vida, tengo mis hijos y tengo mi esposo. Resulta que yo ya no puedo regresar. Ya con el TPS no dejan entrar a nadie. ¿Y ahora cómo hago?”, se preguntó: “Yo le digo a la gente que quiere viajar en esta situación, que no se arriesguen a salir”.

