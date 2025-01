Juan Barreto denunció intimidación constante del Sebin frente a su vivienda (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Nacionales, Presidenciales

El dirigente político Juan Barreto denunció este martes el constante operativo de asedio e intimidación del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en los alrededores de su vivienda al oeste de Caracas.

“La situación es esta: desde anoche y hasta hoy, de manera continua, una comisión policial del SEBIN con armas largas y encapuchados, se encuentra estacionada exactamente frente al portón de mi casa. Toman fotos de la fachada y de la gente q viene a visitarme”, alertó Barreto en sus redes sociales.

El dirigente del partido Centrados explicó que “es lo que llaman ‘guardia y vigilancia estática’. ¿O se trata de otra cosa? Yo lo llamo asedio, acoso e intimidación. La acción se lleva a cabo sin ninguna excusa, legalidad o motivo”.

Barreto enfatizó que es “un hombre de paz, no soy conspirador. Me he caracterizado por luchar por los derechos humanos y sociales de los trabajadores y la libertad de los presos, siempre apegado a la Constitución. Milito en Centrados, una organización política legalmente constituida. Creemos que la solución al conflicto es pacífica y política”.

Asimismo, Barreto aseguró que permanecerá en su vivienda pese al hostigamiento.

“Alerto a la gente sobre esta situación irregular y hago responsable al gobierno de mi integridad física, la de mi familia y la de mi hogar. La comunidad de El Cementerio, mis vecinos y mis seres queridos no se merecen esta situación. El que no la bebe no la teme. Me mantendré en mi casa. Les pido a todos que se cuiden mucho y se preserven. Venezuela nos necesita a todos”, concluyó.

