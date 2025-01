José Ignacio Gerbasi: Supera tus desvíos y triunfa

Posteado en: Opinión

En estos días, viendo una película que me gustó mucho llamada Begin Again, protagonizada por Keira Knightley y Mark Ruffalo, escuché una frase que me pareció mágica: “No dejes que tus problemas se metan en tu camino.”

Desde una perspectiva filosófica, esta frase nos invita a reflexionar sobre la manera en que enfrentamos los desafíos de la vida. El filósofo Epicteto, con su sabiduría estoica, nos recordaba que “no son las cosas que nos pasan, sino nuestras opiniones sobre ellas lo que nos afecta.” Esta idea nos lleva a cuestionar cómo permitimos que nuestras percepciones influyan en nuestra realidad y, en última instancia, en nuestro destino.

En el ámbito de la psicología, la normalización de la desviación se refiere al proceso mediante el cual comportamientos o situaciones anómalas se vuelven aceptables con el tiempo. Este fenómeno puede ser perjudicial, ya que nos lleva a acomodarnos y a justificar actitudes o circunstancias que van en contra de nuestros valores y objetivos. Para evitar caer en esta trampa, debemos ser conscientes de nuestras acciones y decisiones, asegurándonos de que se alineen con nuestros principios y metas.

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Es esencial no ser acomodaticios y mantenernos firmes en nuestros valores, incluso cuando enfrentamos dificultades. La vida, como dijo Albert Einstein, es como andar en bicicleta: para mantener el equilibrio, debemos seguir adelante. Esto implica una constante autoevaluación y un esfuerzo consciente por no permitir que la desviación se convierta en nuestra norma.

En lugar de permitir que los problemas se conviertan en excusas para no alcanzar nuestras metas y sueños, debemos enfocarnos en encontrar soluciones, aprender de las experiencias y crecer como personas. La psicología nos enseña que tenemos el poder de decidir cómo enfrentar los desafíos y que, al superarlos, nos fortalecemos y nos acercamos más a nuestros objetivos. Winston Churchill decía: “El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal: lo que cuenta es el valor para continuar.”

En el contexto de Venezuela, la transformación hacia un futuro de paz y prosperidad es inevitable. Aunque el tiempo exacto de este cambio es incierto, la dirección hacia la recuperación es clara. La historia nos ha enseñado que las grandes transformaciones no suceden de la noche a la mañana, pero cada pequeño paso cuenta. Venezuela está en el camino de la recuperación y, aunque los desafíos actuales sean grandes, el espíritu resiliente de su gente es aún mayor. La paz y la prosperidad no son solo un destino, sino un viaje constante, un proceso que se nutre de la esperanza y la determinación. Recordemos siempre las palabras de Mahatma Gandhi: “Sé el cambio que deseas ver en el mundo.” En el corazón de cada venezolano late el anhelo de un país mejor, y juntos, a través del esfuerzo colectivo y la dedicación, ese sueño se convertirá en realidad. Más pronto de lo esperado, Venezuela encontrará su camino de vuelta hacia la grandeza.

Así que, no dejes que tus problemas se metan en tu camino. En cambio, utilízalos como oportunidades para crecer y convertirte en una versión mejor de ti mismo. Como dijo Viktor Frankl: “Cuando no somos capaces ya de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiarnos a nosotros mismos.” Y en palabras de Ralph Waldo Emerson: “Lo que yace detrás de nosotros y lo que yace delante de nosotros son cosas pequeñas comparadas con lo que yace dentro de nosotros.”

Vamos por más… porque cada desafío es una oportunidad disfrazada de obstáculo, y cada problema es un escalón hacia tu mejor versión.

@jgerbasi