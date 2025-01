El silencio de Lula sobre la toma de posesión de Maduro evidencia las contradicciones de Brasil

Posteado en: Actualidad, Internacionales, Presidenciales

Pese a la escalada de violencia en Venezuela que culminó con la detención de María Corina Machado durante unas horas y la condena de gran parte de la comunidad internacional que reconoció al líder opositor Edmundo González Urrutia como nuevo presidente electo, Lula guardó silencio. Junto al presidente francés Emmanuel Macron, con quien habló ayer por teléfono, Lula sólo dijo que quería pedir a Maduro que reanude el diálogo con la oposición. De su gobierno hablaron su adjunto Geraldo Alckmin, que calificó de “deplorable” la investidura de Maduro, y dos ministros. El de Transportes, Renan Filho, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), calificó al líder venezolano de “dictador incansable” y dijo que la toma del poder “por la fuerza bruta y sin legitimidad debe ser condenada”. El ministro de Puertos y Aeropuertos, Silvio Costa Filho, del partido Republicanos, afirmó que la toma del poder por parte del venezolano es “un atentado contra los principios democráticos”.

Por Infobae

Venezuela cerró no sólo la frontera colombiana, sino también la brasileña. Soldados del régimen fueron fotografiados desplegados en la divisoria con el estado de Roraima, en la carretera BR-174. El senador del estado de Roraima Hiran Gonçalves, del Partido Progresista (PP), protestó contra el cierre. “El Gobierno brasileño debe buscar, diplomática pero firmemente, un diálogo con las autoridades venezolanas, que tenga como objetivo la reapertura de la frontera y el retorno seguro de los camioneros brasileños a nuestro país”, dijo el parlamentario, que calificó el cierre de la frontera como una acción arbitraria del “Gobierno tiránico” de Maduro.

En las mismas horas en que los militares venezolanos cerraban la frontera brasileña, Lula autorizaba el envío de su embajadora Glivânia Maria de Oliveira a la ceremonia de investidura de Maduro, ayer, a la que asistieron en su mayoría representantes de regímenes autoritarios como China y Bielorrusia. El asesor de política exterior de Lula, Celso Amorim, justificó la decisión diciendo a CNN Brasil que su país “respeta el ritual diplomático de las relaciones entre Estados”. Según el protocolo, a las tomas de posesión presidenciales asisten el ministro de Asuntos Exteriores, Mauro Vieira, Amorim o el propio Lula. El envío de un solo embajador, según algunos analistas, indica todas las contradicciones de las relaciones de Brasil con Venezuela: por un lado, un posible descontento político; por otro, el interés en mantenerlas vivas. En 2022, el comercio bilateral entre Brasil y Venezuela fue de unos 1.700 millones de dólares, con exportaciones brasileñas por valor de 1.300 millones de dólares y exportaciones venezolanas por valor de 400 millones de dólares, según datos de las autoridades brasileñas. La embajadora Glivânia Maria de Oliveira estuvo en compañía de sus homólogos de Colombia y México durante la toma de posesión de Maduro. También estaban con ellos el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el de Nicaragua, Daniel Ortega, y el presidente del Parlamento ruso, Viacheslav Volodin.

Uno de los aliados políticos de Lula, el gobernador de Pará, Helder Barbalho, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), criticó en sus redes sociales la falta de postura del Gobierno. “No es posible no tomarla, no es posible emitir condenas selectivas contra los golpistas”, escribió. El jueves, al mismo tiempo que la líder opositora venezolana María Corina Machado era detenida por los hombres del régimen, la brasileña Mônica Valente, miembro de la dirección nacional del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, celebraba el Gobierno de Maduro en una reunión del Foro de San Pablo en Caracas. El Foro de San Pablo reúne a partidos y movimientos de izquierda no sólo de América Latina y fue fundado en San Pablo, Brasil, en 1990 por el propio Lula junto a Fidel Castro. Mônica Valente agradeció en su discurso al pueblo venezolano “que en este momento está tomando en sus manos su soberanía y su libertad con la instalación de Nicolás Maduro”, dijo. El acto del Foro de San Pablo, en Caracas, llevaba por título ‘Festival Internacional Antifascista Mundial’. En un artículo publicado en el diario O Estado de São Paulo, Eliane Cantanhêde escribe que “fue absurdo por parte de Lula ignorar la tragedia venezolana e iniciar su tercer mandato con una reverencia al dictador. Así como fue un escándalo que el Partido de los Trabajadores (PT) ‘reconociera’ la victoria de Maduro en unas elecciones descaradamente fraudulentas. Y ahora, ¿cómo reaccionará Brasil si se confirma el baño de sangre durante la toma de posesión?”

También mostró su apoyo a la dictadura venezolana el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, que envió estos días a Caracas a cinco de sus representantes, que marcharon en moto junto a los colectivos chavistas. La iniciativa bautizada como ‘gran caravana’ fue organizada el miércoles, un día antes de las manifestaciones contra el Gobierno de Maduro convocadas en todo el país por María Corina Machado. El recorrido en moto comenzó en uno de los barrios simbólicos del chavismo, Petare, en Caracas, pero también uno de los primeros en cuestionar la victoria de Maduro el pasado 28 de julio. La manifestación terminó en el bastión del régimen, en el palacio presidencial de Miraflores. En los últimos días, el MST brasileño, junto con otros movimientos sociales del gigante latinoamericano, había incluso enviado una carta a Maduro. “El reconocimiento de esta elección no sólo reafirma nuestro compromiso con la soberanía venezolana, sino que también fortalece las relaciones de amistad y cooperación que históricamente unen a nuestras dos naciones”, reza el texto. El líder del MST, João Pedro Stedile, que viajó a Venezuela en julio para seguir las elecciones, también negó cualquier fraude por parte de Maduro. “Hay un discurso de que Maduro es un dictador, pero han realizado 30 elecciones en 25 años; los opositores seguirán en ese discurso de fraude y de que no hay democracia”.

En una portada con la foto de Maduro titulada “Todavía estoy aquí”, la revista brasileña Crusoé utilizó la misma frase que pronunció Lula refiriéndose a sí mismo en el aniversario de los sucesos del 8 de enero. “Todavía estoy aquí. Maduro inicia su tercer mandato con el apoyo de Lula”, reza la portada. “Todavía estoy aquí” es en realidad el título de la película sobre la dictadura brasileña que ha ganado estos días el prestigioso premio Globo de Oro. Arthur Dapieve, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, declaró a la televisión brasileña Globo que “lo que la película retrata en el Brasil de los años 70 es la Venezuela de hoy”. “Uno no puede conmoverse con esta película y pensar que Venezuela es algo fantástico. Dictadura es dictadura, venga de la izquierda, de la derecha o de arriba”, añadió Dapieve.

Brasil aún no ha olvidado la visita del dictador venezolano a Brasilia en mayo de 2023, cuando Lula festejó abiertamente a Maduro. “¿Cuántos años has pasado escuchando que Maduro es un hombre malo?”, añadiendo que “le corresponde a Venezuela mostrar su narrativa, para que realmente pueda cambiar la mente de la gente”. Sin embargo, tras las elecciones del 28 de julio, no faltaron las tensiones entre ambos países. El gobierno brasileño, junto con el colombiano, había insistido en solicitar a Maduro las actas electorales, petición que, sin embargo, nunca tuvo éxito. Como reacción, en octubre, el fiscal general venezolano, Tarek Saab, había calificado a Lula de “agente de la CIA”, el servicio de inteligencia federal estadounidense.

