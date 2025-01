EEUU elimina sanciones a empresarios y empresas relacionadas con Venezuela

Posteado en: Actualidad, Internacionales, USA

Este 13 de enero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció la eliminación de varias entradas de su Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) relacionadas con Venezuela.

lapatilla.com

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Entre las personas físicas destaca Alessandro Bazzoni, un ciudadano italiano con dirección en Lugano, Suiza, y Francisco Javier D’Agostino Casado, con doble nacionalidad española y venezolana, residente en Caracas. Ambos individuos fueron previamente sancionados bajo la Orden Ejecutiva 13850 por su participación en actividades vinculadas al sector petrolero venezolano.

Además de las personas, se han retirado de la lista varias compañías. Entre ellas figuran ELEMENTO OIL & GAS LTD y su variante conocida como ELEMENTO OIL AND GAS LTD, ambas registradas en Malta, y ELEMENT CAPITAL ADVISORS LIMITED, con operaciones en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, conocida por sus servicios financieros. Estas empresas se encontraban en la lista por su supuesto involucramiento en esquemas para evadir las sanciones impuestas a Venezuela.

Otras entidades removidas incluyen a JAMBANYANI SAFARIS, una compañía de turismo con sede en Zimbabue, y CATALINA HOLDINGS CORP., con oficinas en Nueva York, Estados Unidos. También se eliminaron de la lista D’AGOSTINO & COMPANY, LTD y su alternativa D’AGOSTINO AND COMPANY, LTD, ambas con operaciones en Venezuela y enfocadas en servicios financieros. Estas empresas estaban relacionadas con Francisco Javier D’Agostino Casado y habían sido sancionadas por sus vínculos con el sector petrolero del país.

El anuncio también menciona la remoción de 82 ELM REALTY LLC, otra entidad estadounidense con sede en Nueva York, que fue incluida en la lista por ser propiedad o estar controlada por D’Agostino. La eliminación de estas designaciones puede reflejar un cambio en la política de sanciones de Estados Unidos hacia individuos y empresas asociadas con Venezuela, posiblemente en respuesta a cambios en la situación política o económica del país.

Esta decisión de la OFAC se publica junto con otras actualizaciones relacionadas con la lucha contra el terrorismo y la eliminación de designaciones en otros ámbitos, incluyendo narcotráfico, lo que sugiere que forma parte de una revisión más amplia de las sanciones internacionales.