“Sentí cuando mi niño me dejó”: El drama de un venezolano por la misteriosa muerte de su hijo en Atlanta

La comunidad venezolana en los Estados Unidos se encuentra de luto tras la muerte de Santiago Ramos, un niño de ocho años que había emigrado con su padre, Luis Ramos, en busca de mejores oportunidades hace solo un año. La noticia fue confirmada por el medio Utahzolanos, quienes con pesar compartieron que Santiago falleció la noche del lunes 13 de enero en Atlanta, Georgia, mientras su padre lo trasladaba al hospital.

lapatilla.com

Luis Ramos describió los últimos momentos con su hijo. “Mi niño me llamó al trabajo. Estoy en un dealer como asistente de mecánico. Pedí permiso y me fui lo más rápido que pude. Me dijo que le dolía mucho su barriguita”, relató Luis, evocando la salud generalmente buena de su hijo. El fin de semana anterior, habían disfrutado juntos, con Santiago emocionado por la pronta reunión con su madre, quien esperaba en México para cruzar la frontera.

Santiago estaba bajo el cuidado de una vecina en la casa donde vivían alquilados, un entorno que él sentía como familiar debido a los niños de la dueña de la casa, con quienes jugaba como si fueran sus primos. Pero el lunes, el cuadro clínico de Santiago cambió drásticamente. “Tenía vómito y diarrea muy fuerte. Se le fue el color de la cara”, explicó Luis, sin entender a cabalidad qué le había sucedido a su pequeño.

La emergencia fue palpable cuando Luis intentó llevar a Santiago al hospital. “No entiendo, no comprendo qué le pasó exactamente. Yo sentí cuando mi niño me dejó. Estaba abrazado a mí, mientras un amigo manejaba el carro rumbo a la emergencia del hospital. Estábamos a cinco minutos cuando sus brazos me soltaron”, expresó Luis con una voz marcada por el dolor. Ahora, espera los resultados de la autopsia para tener claridad sobre la causa del fallecimiento de su hijo.

En medio de este trágico evento, la familia Ramos, sin más parientes en Atlanta, ha iniciado una campaña de Gofundme para recaudar fondos para el funeral de Santiago.