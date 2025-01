Jim Carrey, detrás de la máscara: el suicidio de su novia, la lucha contra la depresión y el mayor regalo que se hizo

Posteado en: Internacionales, Titulares

Por muchos años, Jim Carrey fue conocido por su inconfundible estilo de comedia, sus expresiones exageradas y su capacidad para hacer reír a millones de personas alrededor del mundo. Pero, como muchos artistas de su rubro, su vida y su carrera son mucho más que simples risas. Detrás de sus payasadas, detrás de la máscara se encuentra un ser humano que luchó con los fantasmas de la depresión, pero que encontró en el arte un vehículo para sanar.

Por infobae.com

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Nació el 17 de enero de 1962 en Newmarket, Ontario, Canadá, en una familia de clase media. Desde su infancia, mostró una predisposición natural para el humor. Criado por padres que enfrentaban dificultades económicas, Carrey utilizó la comedia como una herramienta para sobrellevar la vida y aliviar las tensiones del hogar. Su papá, un contador que perdió el trabajo cuando Jim tenía 14 años, tuvo una serie de problemas laborales y emocionales que marcaron su juventud. Esta experiencia de vivir en la incertidumbre económica alimentó un sentimiento de vulnerabilidad en el actor, que lo impulsó a usar la comedia como un mecanismo de defensa ante el dolor. “Me di cuenta de que si hacía reír a la gente podía sentirme bien por un rato. Era como una forma de escape, un medio para sobrevivir”, expresó en varias entrevistas sobre su infancia. Esta “máscara” que creó en su juventud se convertiría más tarde en una de sus principales herramientas artísticas y, al mismo tiempo, en una carga emocional.

Una novia que se suicida y su defensa a la infidelidad

Jim Carrey es famoso por ser abierto con su vida amorosa. Entre sus anteriores parejas se destaca la ganadora del Óscar Renée Zellweger, a la que el actor consideró el mayor amor de su vida. Luego, en el 2012, Carrey salió con la irlandesa Cathriona White. En contraste con sus anteriores relaciones de alto perfil, White era una maquilladora desconocida. Y con una diferencia de edad de 23 años, formaban una pareja despareja. La relación terminó en tragedia cuando White se suicidó en 2015; ella tenía 30 años.

Tras su muerte, el ex esposo de White, Mark Burton, presentó una demanda por homicidio culposo contra Carrey, alegando que él le proporcionó a White las drogas que terminaron con su vida. Burton también afirmó que Carrey era “manipulador y controlador” con su ex, en medio de las acusaciones de que el actor había instalado vigilancia las 24 horas del día en la casa de White. La madre de la fallecida, Brigid Sweetman, presentó entonces una segunda demanda por homicidio involuntario, acusando a Carrey de someter a su hija a abusos mentales y de contagiarle enfermedades de transmisión sexual. Las demandas fueron desestimadas y Carrey alegó en una contrademanda que Burton y Sweetman sólo pretendían extorsionarlo.

Otro extraño comportamiento del protagonista de Todopoderoso (2003) fue cuando el campeón de golf Tiger Woods se vio envuelto en un escándalo de infidelidad. Sus actos recibieron la condena generalizada, pero Carrey tenía una opinión diferente sobre el tema. El actor se dirigió a la red social Twitter (hoy X) para ofrecer su opinión, defendiendo a Woods y argumentando que el golfista no debía “nada a nadie más que a sí mismo”. En otro tweet, culpó a la esposa de Woods en ese momento, Elin Nordegren, por los asuntos, escribiendo: “Ninguna esposa es tan ciega como para no ver tanta infidelidad. Elin tuvo que ser una participante voluntaria en el asunto por cualquier razón”. Los medios sugirieron que los tweets eran indicativos de la crisis de Carrey, que coincidió con su separación de Jenny McCarthy. Jim se disculpó por culpar a Nordegren, aunque consideraba que tanto Woods como Nordegren compartían la responsabilidad de los amoríos de Tiger Woods. Cuando estos comentarios causaron más indignación, Carrey redobló la apuesta y se deleitó en su condición de bufón, diciendo en un comunicado: “A todos aquellos cuyos agravios me eligieron como causa… verán que su resentimiento está fuera de lugar. Ahora, voy a volver a entrar en la red de Twitter y ver si queda alguien a quien ofender”.

La depresión: una larga sombra sobre la fama

A lo largo de su carrera, Jim Carrey se hizo famoso por sus papeles en películas como Ace Ventura: Detective de mascotas (1994), La máscara (1994) y Tonto y retonto (1994), todas basadas en un humor desbordante, en el que Carrey se convirtió en el maestro del slapstick moderno, un tipo de comedia que se caracteriza por exagerar la violencia física. Pero detrás de la pantalla, su vida estaba lejos de ser tan alegre. A pesar de ser uno de los comediantes más exitosos de Hollywood, la depresión fue una constante en sus días. “La depresión es la manera en que el cuerpo te dice que algo no está funcionando. Tu cuerpo te está diciendo: ‘Esto no es lo que quieres hacer’. Y, de hecho, descubrí que la depresión es una forma de la mente tratando de conseguir la paz. El problema es que no sabes cómo conseguir la paz, por lo que te vas a lugares oscuros para encontrarla”, dijo el actor.

Carrey nunca dudó en compartir sus luchas con la salud mental, un tema que hasta hace poco estaba estigmatizado en la industria del entretenimiento. Esta lucha interna se reflejó en su trabajo, especialmente en sus papeles más serios, como The Truman Show (1998) y Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (2004). “Creo que, en muchos aspectos, me encontré a mí mismo en los personajes que interpreto”, comentó en una entrevista con The New York Times. “En The Truman Show, Truman busca la verdad. En Eterno resplandor, Joel está tratando de liberarse de la angustia. Yo también estoy buscando esa paz”, reconoció.

Para leer la nota completa pulse Aquí