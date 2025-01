Migrante venezolano se mostró “derrotado” por suspensión de CBP One en EEUU (VIDEO)

Luis, un migrante venezolano que había esperado nueve meses en México para cruzar a Estados Unidos con su familia, se enfrentó a una abrupta decepción este lunes 20 de enero. La aplicación CBP One, vital para programar citas de ingreso al país, fue suspendida justo cuando el presidente Donald Trump asumió su cargo.

“Me siento triste, derrotado, porque prácticamente no sé qué va a ser de mi vida y mi futuro con mis hijos porque vendí todo lo que tenía en Venezuela. No tengo nada, no tengo a dónde llegar”, expresó Luis en una entrevista con CNN, capturando el sentimiento de muchos en su situación.

La suspensión de CBP One se hizo efectiva desde el mediodía del 20 de enero de 2025, según informó la página de Instagram de la aplicación. “A partir del 20 de enero de 2025 a las 12:00 pm hora del este, las funcionalidades de CBP One que permitían previamente a los extranjeros indocumentados presentar información anticipada y programar citas en ocho puertos de entrada fronterizos del suroeste ya no están disponibles. Todas las citas han sido canceladas”, se leyó en el comunicado, marcando un giro significativo en la política de inmigración de Estados Unidos.

Esta medida ha dejado a miles de migrantes, como Luis, sin una ruta clara para continuar su proceso de solicitud de asilo o ingreso legal al país. La suspensión no solo afecta a quienes ya tenían citas programadas, sino que también elimina una herramienta que muchos migrantes veían como una luz de esperanza en un sistema migratorio lleno de incertidumbres.