“Emilia Pérez”, “Wicked” y “El brutalista” lideran las nominaciones de los premios Óscar 2025: lista completa

La carrera por el Oscar comenzó oficialmente con el anuncio de los nominados a la 97ª edición de los premios más prestigiosos de la industria cinematográfica.

Rachel Sennott y Bowen Yang, reconocidos por sus destacadas trayectorias en cine y comedia, fueron los encargados de presentar las nominaciones desde el Teatro Samuel Goldwyn en Los Ángeles en una transmisión especial que se realizó este miércoles 23 de enero.

Durante el evento, se revelaron las películas, actores, directores y demás talentos que competirán en las 24 categorías principales, generando entusiasmo y debate entre los fanáticos y críticos.

El anuncio, disponible en múltiples plataformas digitales como YouTube, Instagram y TikTok, marcó el inicio de un periodo de intensa expectativa rumbo a la ceremonia.

La revelación de los nominados estuvo precedida por circunstancias atípicas. Inicialmente programado para el 17 de enero, el anuncio fue pospuesto debido a los incendios forestales que afectaron a Los Ángeles en semanas recientes.

Este imprevisto llevó a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas a extender el periodo de votación y a cancelar el tradicional almuerzo de nominados, redirigiendo los recursos de este evento hacia la ayuda humanitaria.

Lista completa de nominados a los Oscar 2025

Mejor película

“Anora”

“The Brutalist”

“A Complete Unknown”

“Conclave”

“Dune: Parte dos”

“Emilia Pérez”

“I’m Still Here”

“Nickel Boys”

“La sustancia”

“Wicked”

Mejor dirección

Sean Baker, “Anora”

Brady Corbet, “The Brutalist”

James Mangold, “A Complete Unknown”

Jacques Audiard, “Emilia Pérez”

Coralie Fargeat, “The Substance”

Mejor actriz

Cynthia Erivo, “Wicked”

Karla Sofía Gascón, “Emilia Pérez”

Mikey Madison, “Anora”

Demi Moore, “The Substance”

Fernanda Torres, “I’m Still Here”

Mejor actor

Adrien Brody, “The Brutalist”

Timothée Chalamet, “A Complete Unknown”

Colman Domingo, “Sing Sing”

Ralph Fiennes, “Conclave”

Sebastian Stan, “The Apprentice”

Mejor actriz de reparto

Monika Barbara, “A Complete Unknown”

Ariana Grande, “Wicked”

Felicity Jones, “The Brutalist”

Isabella Rossellini, “Conclave”

Zoe Saldaña, “Emilia Pérez”

Mejor actor de reparto

Yura Borisov, “Anora”

Kieran Culkin, “A Real Pain”

Edward Norton, “A Complete Unknown”

Guy Pearce, “The Brutalist”

Jeremy Strong, “The Apprentice

Mejor guion original

“Anora” – Sean Baker

“The Brutalist” – Brady Corbet and Mona Fastvold

“A Real Pain” – Jesse Eisenberg

“September 5? – Tim Fehlbaum and Moritz Binder

“The Substance” – Coralie Fargeat

Mejor guion adaptado

“A Complete Unknown” – Jay Cocks and James Mangold

“Conclave” – Peter Straughan

“Emilia Pérez” – Jacques Audiard, Thomas Bidegain and Nicolas Livecchi

“Nickel Boys” – Joslyn Barnes and RaMell Ross

“Sing Sing” – Clint Bentley & Greg Kwedar

Mejor fotografía

“The Brutalist” – Lol Crawley

“Dune: Part Two” – Greig Fraser

“Emilia Pérez” – Paul Guilhaume

“Maria” – Ed Lachman

“Nosferatu” – Jarin Blaschke

Mejor montaje

“Anora” – Sean Baker

“The Brutalist” – Dávid Jancsó

“Conclave” – Nick Emerson

“Emelia Pérez” – Juliette Welfling

“Wicked” – Myron Kerstein

Mejor diseño de producción

“The Brutalist”

“Conclave”

“Dune: Part Two”

“Nosferatu”

“Wicked”

Mejor vestuario

“A Complete Unknown” – Arianne Phillips

“Conclave” – Lisy Christl

“Gladiator II” – David Crossman and Janty Yates

“Nosferatu” – Linda Muir

“Wicked” – Paul Tazewell

Mejor maquillaje y peluquería

“A Different Man”

“Emilia Pérez”

“Nosferatu”

“La sustancia”

“Wicked”

Mejores efectos visuales

“Alien: Romulus”

“Better Man”

“Dune: Part Two”

“Kingdom of the Planet of the Apes”

“Wicked”

Mejor sonido

“A Complete Unknown”

“Dune: Part Two”

“Emilia Pérez”

“Wicked”

“The Wild Robot”

Mejor banda sonora original

“The Brutalist” – Daniel Blumberg

“Conclave” – Volker Bertelmann

“Emilia Pérez” – Clément Ducol and Camille

“Wicked” – John Powell and Stephen Schwartz

“The Wild Robot” – Kris Bowers

Mejor canción original

“El Mal” from “Emilia Pérez”

“The Journey” from “The Six Triple Eight”

“Like A Bird” from “Sing Sing”

“Mi Camino” from “Emilia Pérez”

“Never Too Late” from “Elton John: Never Too Late”

Mejor película de animación

“Flow”

“Intensamente 2?

“Memoir of a Snail”

“Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl”

“Robot Salvaje”

Mejor película internacional

“I’m Still Here” (Brazil)

“The Girl with the Needle” (Denmark)

“Emilia Pérez” (France)

“The Seed of the Sacred Fig” (Germany)

“Flow” (Latvia)

Mejor documental

“Black Box Diaries”

“No Other Land”

“Porcelain War”

“Soundtrack to a Coup d’Etat”

“Sugarcane”

Mejor cortometraje de ficción

“A Lien”

“Anuja”

“I’m Not a Robot”

“The Last Ranger”

“The Man Who Could Not Remain Silent”

Mejor cortometraje de animación

“Beautiful Men”

“In the Shadow of the Cypress”

“Magic Candies”

“Wander to Wonder”

“Yuck!”

Mejor cortometraje documental

“Death by Numbers”

“I Am Ready, Warden”

“Incident”

“Instruments of a Beating Heart”

“The Only Girl in the Orchestra”