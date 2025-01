Alcalde opositor en Falcón advierte que los maestros no deben ser manipulados por ideologías

En un acto lleno de historia, cultura y reconocimiento, los docentes del municipio Falcón en la Península de Paraguaná, fueron homenajeados en una sesión especial para celebrar que son un pilar fundamental en la base de la sociedad y que no son una herramienta manipulada por ideologías y convicciones políticas.

La sesión especial se llevó a cabo en el complejo cultural Josefa Camejo en Pueblo Nuevo, capital del municipio, y fue realizada por el Concejo Municipal de Falcón, donde entregaron la orden Blanca Morón de Irausquín.

El alcalde opositor Harold Dávila felicitó a todos los docentes galardonados, activos y jubilados, que participaron en esta importante actividad, que reconoce la trayectoria de los maestros de la jurisdicción.

El mandatario local ofreció un discurso lleno de emociones, historia y reconocimientos.

“Hoy es un día sumamente especial para el municipio. Estuve reflexionando sobre la importancia del docente en la sociedad y leía unos comentarios del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, un ícono de la educación, en cualquier momento y etapa que hayamos evolucionado, y entre otras cosas el maestro Figuera decía que la función de un maestro, además de que la familia es la base de la sociedad, los maestros completaban un triángulo hermoso para la vida de cualquier ciudadano, ya que ellos se encargan de reforzar los valores que la familia otorga a los niños y que es fundamental que el maestro se convierta en una herramienta útil, formadora y conductora para la sociedad, pero no una herramienta manipulada por ideologías y por convicciones política”.

La sesión tuvo como oradora de orden a la docente Bertha Rodríguez de Moreno.

En su mensaje exaltó la vida y obra de la maestra Blanca Morón de Irausquín, y solicitó a todos los docentes seguir el ejemplo de este importante personaje para el magisterio venezolano.

Por otro lado, el burgomaestre quiso recordar los eventos del 23 de Enero.

“No debemos pasar por alto que hoy es 23 de Enero, y en 1958 los venezolanos, luego de una gesta libertaria que costó mucha sangre, mucho sudor, muchos presos políticos, muchos muertos, muchos exiliados, lograron echar del poder a un dictador, que para ese entonces era Marco Pérez Jiménez y, por supuesto, es una fecha que se convierte en un hito histórico contemporáneo para Venezuela, y tenemos que recordar ese momento porque las fechas históricas son para fundamentar los procesos de maduración ideológica y de pensamiento para que podamos avanzar en la vida”, dijo.

Trabas para gobernar

El alcalde recordó que han sido tres años de gestión bastante duros, de enfrentar dificultades y trabas, mostrar personalidad y dignidad.

“Es por ello que quiero hacer esta reflexión: ha sido difícil establecer enlaces y puentes con la educación, lamentablemente y lo digo así, las conductas políticas a veces lejos de favorecer, de construir, lo que hacen es distanciar y destruir los propósitos que puedan existir. Yo no creo que se tenga una diferencia a nivel nacional, regional o municipal, que no sea el interés por el desarrollo y crecimiento, no sólo de la infraestructura escolar, sino de ustedes como profesionales. Les juro que he tratado de integrarme con el sistema educativo municipal y me ha sido imposible”, dijo.

Recordó que el año pasado la alcaldía intervino varias escuelas y, lamentablemente, hubo unas donde los directores no los atendían porque, de lo contrario, eran amenazados por las autoridades, incluso, amenazados con cambiarlos de escuela.

“Teníamos que contar con el apoyo de la comunidad porque no se podía contar con la aprobación de quienes dirigen la educación a nivel municipal o regional. Esta reflexión no es una crítica ni para que se cree polémica, sino para que sea una experiencia para quien esté al frente de estos organismos, sepamos enlazar manos y sumar esfuerzos para que quien gane sea la misma gente de la comunidad y los docentes”, concluyó.

La Cámara Municipal de Falcón pidió recordar a los maestros que han estado en casa, pues cada uno de ellos está dejando una huella imborrable.