Quién fue Mary Anne MacLeod, la madre de Donald Trump que llegó a EEUU con 50 dólares en el bolsillo

Mary Anne MacLeod sólo traía consigo unos US$50 (unos US$950 de hoy) cuando desembarcó en Nueva York el 11 de mayo de 1930.

Por BBC Mundo

La mujer que años más tarde daría la vida al magnate Donald Trump -quien acaba de convertirse por segunda vez en presidente de Estados Unidos- entró legalmente a ese país procedente de su natal Escocia.

Pero contrario a la idea extendida de que primero viajó como turista y luego regresó para casarse con el constructor Fred Trump -hijo de inmigrantes alemanes y uno de los solteros más codiciados de Nueva York-, los documentos de aduana indican que desde el principio tenía intenciones de quedarse en el país.

Su nombre aparece en los registros de inmigración de la época digitalizados por la Fundación Estatua de la Libertad – Isla de Ellis, que conserva los datos de más de 51 millones de viajeros que llegaron a EE.UU. entre 1892 y 1957 a través de dicha isla y del puerto de Nueva York.

Según esos documentos, MacLeod embarcó el 2 de mayo de 1930 en el puerto de Glasgow rumbo a EE.UU., adonde llegó nueve días más tarde a bordo del barco Transilvania.

“Vino con una visa de inmigrante para tener una residencia permanente”, le dijo a BBC Mundo Barry Moreno, historiador del Museo Nacional de Inmigración de la Isla de Ellis en Nueva York, tras analizar el registro de pasajeros de la embarcación.

Su visado #26698 había sido emitido en Glasgow el 17 de febrero de 1930, justo tres meses antes del viaje.

El documento de aduana señala que MacLeod no pensaba regresar a su país de origen, sino que tenía la intención de residir permanentemente en EE.UU. y obtener la ciudadanía.

“Si desde el momento en que llegó ella se veía a sí misma viviendo en Estados Unidos de forma permanente, eso se llama inmigrar. No hay ninguna duda al respecto”, comentó a BBC Mundo la escritora Gwenda Blair, autora del libro The Trumps: Three Generations of Builders and a Presidential Candidate (“Los Trump: tres generaciones de constructores y un candidato presidencial”).

