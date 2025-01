Autor del libro de Daniel Sancho y Edwin Arrieta destapó datos del caso: “Hubiera bastado un detalle para quedar impune”

Finalmente, se refirió al tema tratado en el capítulo nueve por el reportero, en que se pregunta si dentro del mundo del derecho y las leyes “¿existen abogados de caridad?”, refiriéndose al hecho de que el abogado defensor se encargara de cubrir todos los costos relacionados con el caso.

Joaquín Campos reveló la razón por la que decidió escribir un libro sobre el caso

“Lo hice porque tenía la oportunidad de meterme en el mundo de la literatura y el periodismo, los dos gremios que más amo. Y luego, porque existía la posibilidad de que me generara ingresos. Desde ahí me he metido de lleno, hasta el cuello. Era la única manera de hacerlo”.

Mencionó, además: “He de hacer una confesión, la cual no te sorprenderá en lo más mínimo porque coincidimos en la cobertura: este caso no me interesa en lo más mínimo. Si a mí no me hubiera contratado la editorial para escribir, y anteriormente, un diario, yo no sabría aún quién es Rodolfo Sancho. No lo digo como una falta de respeto, es que llevo más de 18 años por fuera de España y no veo la tele”.