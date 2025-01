Heridas invisibles: El costo emocional de vivir bajo las amenazas del chavismo en Venezuela

Desde el año pasado, poco antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio, los venezolanos han experimentado un cambio emocional caracterizado principalmente por el miedo a expresar cualquier tipo de opinión, por muy insignificante que parezca. Este temor ha sido infundado por el régimen de Nicolás Maduro, que a través de los órganos represivos, se ha encargado de perseguir a los ciudadanos, ya sea por una publicación en sus redes sociales, por delación de un vecino (los temidos “sapos cooperantes”) o por un comentario en algún grupo de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram.

Esta situación se ha recrudecido después del fraudulento proceso electoral, donde el CNE adjudicó como “ganador” a Nicolás Maduro sin mostrar las actas de votación que respaldaran esos “resultados”.

Luego de la represión en los días posteriores a los comicios, la percepción en la ciudadanía es de terror, y el régimen se ha encargado de sembrar ese miedo encarcelando o secuestrando a las personas. Detienen a alguien y pueden pasar días, semanas y hasta meses sin que sus familiares sepan de su paradero. La desaparición forzada constituye una grave violación de los derechos humanos, y en el caso de Venezuela, la administración de Nicolás Maduro la ha aplicado sistemáticamente como una estrategia de control social.

Con la llamada “operación tun tun”, los venezolanos se han autocensurado: evitan publicar en sus estados de WhatsApp alguna imagen o comentario que sea crítico al régimen, así como también de opinar en grupos de amigos o vecinos, donde por medio de una captura de pantalla alguien puede delatarlos con las autoridades. Incluso, el propio Maduro en una de sus tantas alocuciones televisivas, pidió a sus seguidores, denunciar a través de la aplicación Ven App a sus propios vecinos que osen expresarse en contra de su gestión.

La psicólogo clínico y social, Yorelis Acosta, define el miedo como una emoción básica y universal que en una medida leve o moderada tiene unos efectos positivos, porque el miedo pone en alerta a la persona ante una situación que percibe como peligrosa. Sin embargo, cuando el miedo es intenso, sostenido e incontrolable tiene consecuencias muy negativas.

“Esos efectos pueden ser desde consecuencias físicas porque el miedo nos puede paralizar, nos bloquea para la acción, pero además vamos a sentir unos síntomas físicos como sudoración, aumento de la presión cardíaca, taquicardia y, en general, unas consecuencias que son muy desagradables y, por tanto, la persona asocia el sentir miedo con algo desagradable. Luego hay unas secuelas también subjetivas, y es esa sensación de ‘no me gusta sentir miedo’, porque se puede convertir en una preocupación exagerada y no tengo control sobre mí ni sobre mi pensamiento cuando tengo miedo”, explica la psicóloga, quien es además coordinadora de investigaciones del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (Cendes).

Una sociedad aterrada

Fabiana, nombre ficticio para resguardar la identidad de una entrevistada para este reportaje, cuenta que es muy difícil explicar la sensación de miedo colectivo que se siente especialmente luego de las elecciones. Señala que el miedo le genera mucha ansiedad y dudas que la han llevado a la autocensura, ya que cada vez que desea publicar algo en sus redes, el miedo la invade y se abstiene de postear.

Narra que el temor a expresarse es que alguien afecto al chavismo lea su mensaje o pueda malinterpretar algo y acusarla de conspiradora y terrorista, que son los delitos más comunes que el régimen suele señalar a alguien que critique a la élite chavista.

“Yo bloqueé a muchas personas afectas al Gobierno que tengo en mis contactos. ¿Por qué? Por temor a que vieran mis mensajes y que de alguna forma me hicieran alguna denuncia. Gente que estimo, gente que considero, pero que igual son seguidores al chavismo. Se les nota que defienden más el chavismo que otra cosa, y el miedo a que por algún motivo se puedan sentir afectados por alguna publicación en mi estado, me motivó a bloquear a esas personas de mi chat principal de WhatsApp”, contó Fabiana, quien es emprendedora en el arte del diseño.

La investigadora del Cendes considera que una sociedad temerosa provoca efectos a corto y mediano plazo. Una colectividad aterrorizada tiende a que haya menos relaciones interpersonales, menos sentido de pertenencia y de comunidad. A juicio de la especialista, se rompe el tejido social, no se cree en el liderazgo, hay menos cohesión, se desconfía del otro, de las instituciones y, finalmente, disminuye la participación social.

Para Fabiana, el miedo que ha sentido en los últimos meses la ha obligado a replantearse varios asuntos como, por ejemplo, cómo salir de su casa, si es mejor quedarse encerrada, qué hacer cuando le toca salir y borrar toda información de su teléfono, incluido audios y videos.

Como muchos venezolanos, ha configurado los ajustes del chat de su WhatsApp para que los mensajes se eliminen automáticamente a las 24 horas. Comenta, además, que muchas personas que conoce no quieren que le envíen información relacionada con la política actual y, en otros casos, mucha gente se salió de los grupos donde se solían compartir noticias.

“Yo me salí de algunos grupos, y de otros, me sacaron. Entonces, está todo el tiempo esa incertidumbre de no saber cómo actuar. ¿Qué hago? ¿Me salgo o no me salgo de un grupo? ¿Salgo de mi casa o no? ¿O mejor me voy para otra casa? ¿Mi teléfono? En mi caso, mi teléfono es mi herramienta de trabajo, que también es el que ayuda a generar ingresos, pues es donde uno vende sus cosas y sigue adelante”, relata Fabiana.

Añade que en la parte emocional se ha visto muy afectada, ya que ha sentido palpitaciones cardíacas causadas por la ansiedad y terror que ha sufrido. Cuenta que ha llorado mucho para, de alguna forma, “relajarse de tanta presión”. Afirma que el miedo no solo lo siente ella, sino también su familia, donde siempre hay alguien que le dice ‘cuidate, no publiques eso’.

“Con todo eso, el miedo también me ha generado un acercamiento a la oración. Uno siempre ora, y nosotros, la mayoría de los venezolanos, estamos orando y pidiendo bendiciones. Uno pide por su familia, amigos y todas esas personas que están siendo perseguidas o están detenidas arbitrariamente. Yo entiendo el miedo como que te hace ir hacia adelante, que te paraliza o que te hace ir hacia atrás. Y creo que me ha pasado todo eso”, manifiesta Fabiana.

Es necesario buscar ayuda

Cuando se experimenta niveles de miedo como los explicados al principio de este reportaje, se debe buscar ayuda especializada. Eso es lo que recomienda la psicóloga social, Yorelis Acosta, pues cuando se cuenta con el soporte de un especialista, este lo va a ayudar a identificar y a gestionar sus emociones, así como también aprender a reconocer los síntomas o consecuencias de sentir miedo, ya que brindará las herramientas para controlar ese temor.

“Un especialista es quien te va a ayudar a aprender a controlar esas consecuencias, los síntomas físicos, cognitivos y conductuales del miedo para que esa emoción no te paralice y seas capaz de disminuir esos síntomas, y de esta forma accionar con mayor pensamiento. De allí la importancia de buscar ayuda, analizar lo que nos está sucediendo para identificar los síntomas de ansiedad y tener estrategias que apunten a un mejor manejo de la calma, como una respiración consciente”, detalla Acosta.

Al ser consultada acerca de si el estado emocional actual del venezolano puede influir en que no se den los cambios políticos que la mayoría de la población desea, la especialista considera que la ciudadanía está construyendo una nueva teoría, pues esta tesis indica que cuando hay niveles intensos de miedo, paraliza al colectivo, pero eso no es lo que ha visto como experta en Psicología Social. A pesar del terror infundido por el régimen, ha observado altos niveles de participación, aun cuando existe una alta probabilidad de detenciones, que pueden traducirse desapariciones forzadas.

“Vemos que la gente sigue saliendo a la calle para expresar sus opiniones de manera pacífica y acogidos por los derechos humanos y la Constitución, que avalan el derecho a la debida protesta, a la protesta pacífica”, precisa.

Cifras alarmantes

A mediados del año pasado, un estudio psicosocial realizado por la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, reveló que 9 de cada 10 venezolanos presentan algún grado de vulnerabilidad mental. Los alarmantes datos señalan que el 37 % de la población percibe miedo colectivo, 20 % sufre niveles moderados o altos de ansiedad y depresión, mientras que un 89 % desconfía del otro.

Los resultados revelados por Psicodata 202, muestran que el miedo difuso colectivo, la desesperanza y la desconfianza, el escaso apoyo social percibido de parte de las instituciones públicas, la ansiedad y la depresión, constituyen los principales factores que están impactando negativamente a una parte de la población.

No obstante, el estudio mostró que la mayoría de los venezolanos son resilientes, se perciben optimistas, afirman contar con la familia en momentos difíciles, se apoyan en la religiosidad, sienten que tienen control personal, quieren participar en actividades sociales y se encuentran satisfechos con su propia vida.

Beatriz V., quien es ama de casa, manifiesta que después de las fraudulentas elecciones presidenciales, al conocer de muchas personas que fueron apresadas injustamente solo por manifestarse, ha dejado de compartir informaciones con sus contactos. Se refirió también a los muchos periodistas que han sido apresados por el solo hecho de informar, lo que considera una “gran injusticia”.

Aunque tiene dos de sus tres hijos fuera de Venezuela, ellos le piden que continuamente borre todos los mensajes de WhatsApp y evite hacer comentarios contra el régimen en los grupos de mensajería. Con más de 65 años de edad, asegura que nunca había vivido una situación como esta en la cual los venezolanos tengan tanto temor a expresarse.

Venezolanos que resisten

Para la psicóloga Acosta, es admirable la fortaleza de los venezolanos, pues en medio de las complejas situaciones, han resistido y siguen avanzando. Recomienda que se deben identificar esos estados emocionales y, en medio de la adversidad, fomentar emociones positivas. En lo posible, evitar y aprender a descartar o controlar el pensamiento anticipatorio catastrófico.

“No debemos pensar en cosas como ‘no es posible, me va a pasar algo’, sino que ese pensamiento lo podemos cambiar y eso tiene consecuencias en otros escenarios donde también sentimos que hay mucha negatividad y pesimismo. Tenemos, entonces, que aprender a ser optimistas y resaltar que los venezolanos, a pesar de toda la adversidad de esta larga historia de conflictos, tensión y polarización, la gente sigue insistiendo en los caminos democráticos y pacíficos”, puntualiza Acosta.

El miedo ha sembrado sus raíces en la sociedad venezolana, pero la esperanza sigue floreciendo. A pesar de la represión y la incertidumbre, los ciudadanos demuestran una resiliencia admirable, buscando formas de expresar su descontento y anhelando un futuro más justo. La lucha por la libertad y la democracia continúa, y la comunidad internacional tiene un papel fundamental en apoyar a los venezolanos en este difícil camino.