Nicolás Maduro lanzó nueva amenaza de censura contra las redes sociales en Venezuela (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Este miércoles 29 de enero, Nicolás Maduro lanzó una nueva amenaza contra las redes sociales, sugiriendo posibles medidas de control y censura bajo el argumento de evitar supuestos daños a la sociedad.

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Por: lapatilla.com

“¿Qué debemos hacer en Venezuela con las redes sociales para que entren en cintura, para que respeten la ley, para que no hagan más daño a la sociedad? Ustedes saben… Que a mí no me tiembla el pulso y no le tengo miedo a nada, a nadie. Al único que temo es a nuestro señor. Pero sé que él me ama, me protege y soy su hijo. Así que estoy dispuesto a actuar de manera vehemente para que las redes sociales no le hagan más daño al país. Con equilibrio. Siempre se puede. Y daré el ejemplo desde Venezuela”, declaró Maduro durante una alocución transmitida por medios estatales.

Las declaraciones de Maduro se producen en un contexto de crecientes denuncias sobre restricciones a la libertad de expresión en el país, donde el acceso a internet y a plataformas digitales ha sido objeto de bloqueos y limitaciones por parte de organismos estatales.

Diversos sectores de la sociedad civil han manifestado su preocupación ante lo que podría ser un nuevo intento de censura por parte del régimen chavista, en un momento en que las redes sociales se han convertido en una herramienta clave para la difusión de información independiente en Venezuela.