Inmigrantes indocumentados no podrán comprar boletos de lotería en este estado de EEUU

La Comisión de la Lotería de Texas ha implementado nuevas medidas que restringen la compra de boletos de lotería a personas que no puedan presentar una identificación válida. Esta regulación, en vigor desde el 30 de diciembre de 2024, exige el escaneo de una identificación oficial con fotografía al adquirir boletos en máquinas expendedoras.

Por Infobae

La medida busca reforzar la prohibición de ventas a menores de edad, pero también afecta a inmigrantes indocumentados que carecen de documentos oficiales reconocidos en Texas, según informó The Sun. La Comisión de la Lotería de Texas ha señalado que esta política se diseñó para fortalecer el cumplimiento de las normas sobre edad mínima para participar en los juegos de azar.

El organismo explicó que los minoristas que vendan boletos a menores de 18 años pueden enfrentar sanciones, incluyendo la posibilidad de un delito menor de Clase C. The Sun detalló que las transacciones de compra no se completarán sin el escaneo de una identificación válida, y que algunos documentos emitidos fuera de Texas pueden no ser aceptados si no cumplen con los requisitos técnicos establecidos.

¿Qué establece la nueva medida de la lotería en Texas?

En un comunicado oficial, la Comisión de la Lotería de Texas indicó que la normativa responde a una estrategia para mejorar la seguridad en la venta de boletos y garantizar el cumplimiento de la legislación vigente. La entidad aseguró que la política fue implementada en coordinación con autoridades estatales y que busca reducir riesgos de fraude y acceso no autorizado a los juegos de lotería.

Sin embargo, hasta el momento, la Comisión no ha anunciado si evaluará modificaciones para permitir excepciones en casos específicos. The Sun destacó que la regulación también ha generado inquietud en el sector comercial, pues algunos minoristas han señalado que la exigencia de identificación podría reducir las ventas de boletos de lotería.

