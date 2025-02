Adultos mayores pasan roncha para sacar la cédula en el Saime de Maturín

Personas de la tercera edad que acuden a la oficina regional del Servicio Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), denuncian las irregularidades que allí se presentan para poder tramitar la cédula de identidad.

Afirman que, a pesar de que los adultos mayores no necesitan cita para gestionar el referido documento, el personal que allí labora les indica que el servicio no está disponible para la tercera edad. Ciudadanos que han acudido a esta oficina, manifiestan que han tenido que regresarse a sus casas sin poder hacer el trámite.

“Mi cédula se me venció en noviembre y necesito hacer un trámite, para lo cual es necesaria la cédula vigente y resulta que tengo que esperar. Lo que me dijeron es que el servicio, desde que comenzó el año, no está activado para la tercera edad. Parece que tampoco hay director para plantearle el problema que está ocurriendo”, expresó Amarilis Azócar.

Asdrúbal Navarro, otro de los tantos adultos mayores que allí se encontraba, señaló que lleva dos semanas acudiendo a la oficina del Saime tratando de obtener su cédula, pero no ha podido por los distintos “cuentos” de que así están todas las oficinas a nivel nacional.

“Hay personas que tienen más tiempo que yo viniendo y no han solucionado nada. Yo tengo que viajar y no he podido hasta que tramite mi cédula. Si tengo que hacer una diligencia en el banco, no puedo por tener la cédula vencida y aquí en el Saime no hay quien solucione”, manifestó Navarro.

Por su parte, Jorge Carvajal, quien es ciudadano con discapacidad, indicó que la respuesta que le han dado es que no hay director y posiblemente tenga que esperar hasta el 10 de febrero por su condición. Aseguró que no hay órdenes de atender a adultos mayores ni personas discapacitadas, hasta que asignen un nuevo director.

“Lo que sí hay versiones por ahí es que solamente están sacando cédulas a las personas que paguen vacuna, que son 20 dólares, es lo que se maneja bajo cuerda. Dicen que tampoco tienen órdenes de Caracas para atender a la población mayor y personas con discapacidad. He intentado obtener la cita por la página, pero no abre”, precisó Carvajal.