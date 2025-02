Claudia Sheinbaum: México no quiere confrontación con EEUU, pero la soberanía no es negociable

Posteado en: Actualidad, Internacionales

México, con la presidenta Claudia Sheinbaum al frente, se prepara para una guerra comercial con Estados Unidos, el principal destino de sus exportaciones, y aguarda el anuncio de represalias tras la imposición de aranceles del 25% a los productos mexicanos por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, que supone un terremoto económico.

“México no quiere confrontación. Partimos de la colaboración entre países vecinos (…) si Estados Unidos quiere combatir a los grupos delictivos y quiere que lo hagamos conjuntamente, debemos trabajar en forma integral”, dijo Sheinbaum en un video mensaje difundido a través de sus redes sociales, rechazando que la Casa Blanca haya vinculado al Gobierno mexicano con carteles del narcotráfico.

“Pero siempre bajo principios, los principios de responsabilidad compartida, de confianza mutua, de colaboración y sobre todo respeto a la soberanía. La soberanía no es negociable. Coordinación sí, subordinación no”, añadió.

La respuesta de Sheinbaum llegó un día después de que Trump firmó las órdenes ejecutivas por las que entran en vigencia, a partir de la madrugada del martes 4 de febrero, los advertidos aranceles del 25% para las mercancías de México y Canadá (con excepción del petróleo canadiense, que tendrá solo un 10%) y del 10% para los de China, lo que puede desatar una peligrosa guerra comercial.

Sheinbaum extiende respuesta y cuestiona

Este domingo 2 de febrero, la mandataria mexicana propuso a Trump una mesa de trabajo entre ambos países, para combatir de manera conjunta la crisis del fentanilo ante la imposición de aranceles a los productos mexicanos.

Además, señaló que, de no recibir respuesta, el lunes informará las primeras medidas mexicanas, un plan B, en respuesta a los aranceles impuestos por Trump, del 25% a los productos que México exporta a Estados Unidos.

“Ayer en mi comunicado le propuse al presidente Trump que establezcamos una mesa de trabajo con nuestros mejores equipos, los de seguridad y también los de salud pública. No es con la imposición de los aranceles como se resuelven los problemas, sino hablando y dialogando”, apuntó.

En el mensaje, Sheinbaum dijo que: “si el Gobierno de Estados Unidos y sus agencias quisieran atender el grave consumo de fentanilo en su país” y cuestionó: ¿por qué no empieza combatiendo la venta de estupefacientes en las calles de sus principales ciudades?, ¿O cómo es que las personas con adicciones compran esa droga? ¿Por qué nunca hemos oído de detenciones en Estados Unidos de los grupos delictivos estadounidenses?”.

Y agregó “¿Cómo es que no se investiga el lavado de dinero de los grupos delictivos de allá? ¿Por qué no ponen toda su inteligencia a trabajar para detectar a los grupos delictivos que venden fentanilo en su territorio o de otras drogas?”.

Aranceles, muy graves para EEUU

Sheinbaum dijo que la medida impuesta por Trump “tiene efectos para ambos países, pero tiene efectos muy graves para la economía de los Estados Unidos. Pues va a elevar los costos muchísimo de todos los productos que se exportan de México hacia EEUU”.

También defendió “a los hermanos y hermanas mexicanos en Estados Unidos, quiero decirles que aquí está su presidenta y un pueblo entero para defenderlos. Si desean regresar a México, aquí los abrazamos”, ante las deportaciones masivas que ha promovido el Gobierno de Trump.

Mientras que en un acto público en el municipio de Texcoco, Estado de México, Sheinbaum adelantó que su Gobierno trabaja en su estrategia “y lo más importante es no hacer nada que afecte al pueblo de México (…) Vamos a ir día con día. Aquí uno no tiene por qué acelerarse (…) tenemos valentía y firmeza, pero siempre, como lo he dicho en otras ocasiones, hay que actuar con la cabeza fría y el amor al pueblo”.

Consideró que en alguno de ambos lados “tiene que haber racionalidad” y advirtió: “no me falta valentía porque tengo un pueblo detrás de mí y aquí no está. La soberanía no está en venta, la patria no está en venta”.

Los aranceles a México y Canadá -países a los que Trump acusa de no controlar su frontera en sus flujos migratorios ni en los de drogas como el fentanilo, además de aprovecharse de un superávit comercial con EEUU- suponen un torpedo en la línea de flotación del tratado comercial entre los tres países norteamericanos existente desde hace 30 años.

