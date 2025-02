Petro insiste en que Colombia podría resistir sin relaciones comerciales con EEUU y deja mal parado a Maduro

Posteado en: Actualidad, Internacionales

En ese sentido, Petro fue claro que Colombia debe prepararse para un escenario en el que los resultados de esas negociaciones no sean los esperados, por lo que De Bedout le preguntó si el país estaría en condiciones para recibir el rompimiento de relaciones comerciales con el gobierno de Donald Trump.

En este punto, Petro enfatizó en que las condiciones del país son muy diferentes a las de otras naciones y puso como ejemplo al régimen de Nicolás Maduro. Allí, señaló que Colombia tiene las capacidades para autosostenerse y para hacer nuevos vínculos y fortalecer los que ya existen, en materia económica y comercial.

El presidente Gustavo Petro habló con Univisión y profundizó más sobre la crisis diplomática que vive el país con el Gobierno de Estados Unidos, luego de que no permitiera el aterrizaje de varios aviones que traían colombianos deportados y los cuales eran transportados con esposas y en condiciones que, según el mandatario, estaban en contra de la dignidad humana.

Esta situación provocó la respuesta del presidente Donald Trump, quien de inmediato anunció medidas económicas contra Colombia que no solo afectaron a algunos funcionarios del cuerpo diplomático, sino que pusieron en jaque las relaciones comerciales con el país que históricamente ha sido el socio más importante.

Al respecto, en medio del diálogo que sostuvo Petro con Félix de Bedout, el mandatario dejó claro que en este momento se adelantan negociaciones con Estados Unidos para fijar un protocolo en el que se respete la “dignidad humana” y se estipule el no maltrato verbal y físico a los colombianos que sean deportados de Estados Unidos.

“Sí, lo resiste, mucho. No somos Venezuela. A pesar de la consigna esa famosa, Colombia no es Venezuela. Colombia puede autosostenerse y puede mirar al mundo. Y yo lo he venido construyendo. No porque desconfiara de Biden, ni nada de eso, sino porque lo lógico de un país que está situado en el corazón del mundo, como nosotros, es que deje de mirar para un solo lado, que mire para todos los lados, para el sur, para el norte, para el África, donde he abierto todas las embajadas posibles; para el Asia, para China, para Japón y la India, y hemos avanzado”, dijo Petro de forma enfática.

El mandatario insistió en que Colombia tiene todo lo necesario para poder seguir adelante, si es que las negociaciones con Estados Unidos no prosperan y desde alguno de los dos gobiernos deciden tomar medidas que afecten los negocios entre los dos países.

