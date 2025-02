Javier Arias, creador de contenido, y la psicología de los deportes extremos: más allá de la adrenalina

Posteado en: Deportes

El stunt es un deporte extremo que desafía los límites físicos, pero su verdadero motor es la mente. Javier Arias, creador de contenido y referente en el mundo del stunt, ha explorado la importancia de la psicología en la práctica de esta disciplina, demostrando que no solo se trata de valentía y destreza, sino de control mental, toma de decisiones y gestión del miedo.

Cada maniobra requiere un nivel de concentración absoluta. Arias ha trabajado en el desarrollo de técnicas mentales que le permiten mantener la calma en situaciones de alto riesgo. “El stunt no es solo cuestión de reflejos, es cuestión de claridad mental. Si dudas un segundo, el truco no saldrá bien”, menciona en una de sus reflexiones. A través de ejercicios de visualización, respiración controlada y repetición mental de los movimientos, ha logrado perfeccionar su enfoque y evitar errores por nerviosismo o presión.

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

El miedo es uno de los mayores desafíos en el stunt. Mientras que algunos lo ven como un obstáculo, Arias lo ha convertido en una herramienta de aprendizaje. “El miedo no es tu enemigo, es un recordatorio de que lo que estás haciendo tiene consecuencias. Lo importante es aprender a gestionarlo para que no te paralice”, explica. Su estrategia para enfrentarlo consiste en dividir cada maniobra en pasos pequeños y ejecutarlos de manera progresiva, lo que reduce la ansiedad y aumenta la confianza en cada intento.

Otro aspecto clave en la psicología del stunt es la resiliencia. Arias ha vivido en carne propia los efectos de los fracasos, las caídas y los intentos fallidos. Sin embargo, entiende que cada error es una oportunidad de crecimiento. “Aprender stunt no es solo mejorar la técnica, es aprender a manejar la frustración. Hay días en los que nada sale bien, pero eso no significa que no estés progresando”, comenta. La perseverancia y la capacidad de superar momentos difíciles son tan importantes como la fuerza física o la habilidad sobre la motocicleta.

Además del control mental, Arias también enfatiza la importancia del estado emocional antes de cada sesión de entrenamiento o competencia. Ha desarrollado hábitos que lo ayudan a mantenerse enfocado, como la meditación, el ejercicio fuera de la moto y la alimentación balanceada. “Si tu mente está dispersa, tu cuerpo lo notará. Antes de subirme a la moto, necesito estar en el mejor estado mental posible”, afirma. Esta preparación le ha permitido mantenerse constante y reducir los riesgos innecesarios.

El impacto de la psicología en el stunt no solo se aplica a los pilotos experimentados, sino también a quienes están comenzando en la disciplina. A través de su contenido digital, Arias ha compartido consejos para que los nuevos talentos aprendan a gestionar el estrés y construyan una mentalidad fuerte desde el principio. “Muchos principiantes abandonan porque sienten que no avanzan lo suficientemente rápido. Mi consejo es que se enfoquen en el proceso, no solo en el resultado final”, señala.

Las redes sociales han sido una plataforma clave para difundir este mensaje. Mientras que muchos creadores se enfocan solo en mostrar acrobacias impresionantes, Arias ha utilizado su influencia para hablar sobre el esfuerzo mental que hay detrás de cada truco. “El stunt no es solo espectáculo, es disciplina psicológica. Si no trabajas tu mente, tu cuerpo no podrá ejecutar lo que imaginas”, enfatiza.

En el futuro del stunt, el desarrollo de la mentalidad del piloto será un factor determinante en la profesionalización del deporte. Arias está convencido de que la combinación entre entrenamiento físico y psicológico permitirá que la disciplina evolucione de manera más segura y efectiva. “La técnica se aprende, pero la mente es la que te lleva al siguiente nivel”, concluye.

Arias sigue explorando los límites de la psicología aplicada al stunt y compartiendo sus aprendizajes con el mundo. Su objetivo no es solo ejecutar las mejores maniobras, sino inspirar a otros a desarrollar una mentalidad fuerte y resistente. Para él, el verdadero reto no es solo dominar la moto, sino aprender a dominarse a sí mismo.

NP