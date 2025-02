¿Renuncia a su nominación al Óscar? Karla Sofía Gascón rompe el silencio

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Karla Sofía Gascón está en medio de la polémica tras haberse dado a conocer una serie de publicaciones que la famosa habría hecho en contra de otras artistas en el pasado, lo que la hizo llevar a desactivar su cuenta de X.

Por Revista quién

Muchos usuarios de redes sociales e incluso periodistas extranjeros han pedido que Gascón sea retirada de las nominaciones del Oscar, donde la consideraron para recibir el galardón como Mejor Actriz por su actuación en la película Emilia Perez.

¿Karla Sofía podría renunciar al Oscar?

En una entrevista que Karla Sofía Gascón concedió para la CNN, la actriz fue cuestionada sobre si renunciaría a la nominación en medio de la polémica y ella puntualizó que no podía hacerlo, aunado a destacar que no cometió un crimen para recibir ésta ‘ola’ de odio.

“Yo no puedo renunciar porque lo que se está evaluando es mi trabajo actoral y yo no puedo renunciar a una nominación porque yo no he cometido ningún crimen, ni he hecho daño, ni soy racista, ni soy nada de lo que toda ésta gente se ha encargado de intentar hacer creer”.