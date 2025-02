El fin del TPS para venezolanos une a los demócratas y republicanos de Miami

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

En algo coinciden los demócratas y republicanos de Miami: no quieren que el presidente Donald Trump retire el Estatus de Protección Temporal (TPS) con el que viven en Estados Unidos cerca de un millón de emigrantes. La petición llega horas después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunciara oficialmente este martes que quedaba cancelada la protección de unos 300.000 venezolanos beneficiados en 2023.

Por El País

En una votación bipartidista, la Comisión del Condado Miami-Dade —donde Trump ganó con el 55% de los votos frente a los 44% de Kamala Harris, y donde vive una gran comunidad de venezolanos y haitianos— pidió al actual presidente dar marcha atrás a una decisión que, según afirman, creará “inestabilidad innecesaria para las familias y las empresas” y pondría en riesgo la vida de muchas personas.

En un comunicado, el comisionado René García, expresidente del Partido Republicano del condado, anunció que había presentado “con orgullo” una moción “instando” a Trump y a Kristi Noem, la nueva Secretaria de Seguridad Nacional, “a mantener las designaciones” del TPS para los ciudadanos salvadoreños, haitianos, hondureños, nicaragüenses y venezolanos “respetuosos de la ley que residen en los Estados Unidos”.

“Es importante destacar que el TPS no es una política general de inmigración, sino una medida temporal y humanitaria diseñada para personas que no pueden regresar a sus países de origen de forma segura debido a conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias”, asegura García. “Esta designación no es un camino hacia la residencia permanente o la ciudadanía, sino que proporciona un alivio temporal hasta que las condiciones mejoren, permitiendo a estas personas regresar a casa de forma segura”.

No obstante, DHS sostiene que la decisión de eliminar el programa se hizo después de que Noem determinara que “las condiciones en Venezuela ya no respaldan la designación del 2023?, tras “evaluar las condiciones del país”. Es decir, que Venezuela no es el país hostil del que han huido en masa unos ocho millones de personas en la última década, sino un lugar seguro al que los migrantes pueden regresar.

García insiste en su comunicado en que el condado de Miami-Dade es “el hogar de muchos beneficiarios del TPS que están legalmente presentes” y son miembros que contribuyen con su “fuerza de trabajo a la comunidad”. “Insto al Gobierno federal a evaluar cuidadosamente las circunstancias en estos países antes de tomar cualquier decisión que pueda perturbar las vidas de aquellos bajo la protección del TPS”, dijo el comisionado, quien aseguró además que trabajará con colegas y líderes federales para asegurar que el TPS “permanezca en su lugar para aquellos que realmente lo necesitan hasta que puedan regresar con seguridad a sus países de origen”.

