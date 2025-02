Opciones legales para venezolanos tras la cancelación del TPS: un análisis detallado

Por Diego J. Bustillos @Diego.Visas / @BBAImmigration (Video)

En vista de la reciente cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos de 2023 (segunda designación), es fundamental conocer algunas de las alternativas legales disponibles para quienes se verán afectados una vez que expire este beneficio. Cada situación es única y, por ello, es indispensable consultar con un abogado especializado en inmigración para determinar la mejor estrategia individual. A continuación, se exponen tres opciones que podrían considerarse:

1. Cambio a Otro Estatus Migratorio

Si no se ha acumulado presencia ilegal y no se entró por fromtera, es posible explorar la transición a otro estatus migratorio, como el de estudiante (F1), de trabajador o profesor calificado (H1B), de habilidades extraordinarias (O1), o alguna otra visa de no inmigrante. De acuerdo con la información oficial de USCIS, haber disfrutado del TPS no impide solicitar una visa de no inmigrante. Esta opción permite que el solicitante mantenga una estancia regularizada en Estados Unidos mientras cumple con los requisitos y condiciones específicos del nuevo estatus. Se recomienda revisar la respuesta A26 disponible en la siguiente dirección para conocer los detalles:

Respuesta A26.TPS Cambio de Estatus

2. Solicitud de Asilo Bajo Circunstancias Excepcionales

La ley de inmigración establece que, incluso si ha vencido el plazo de un año para solicitar asilo, se podrá presentar la solicitud si se dan circunstancias excepcionales. Entre estas se encuentran:

– Cambios significativos en las condiciones de seguridad en Venezuela que hacen peligroso el retorno.

– Enfermedades graves o discapacidades desarrolladas durante el periodo de gracia.

– Situaciones de discapacidad legal o incompetencia durante el periodo de un año.

– Errores graves cometidos por el representante legal que retrasaron el proceso.

– Factores personales extremos, como aislamiento o barreras culturales y lingüísticas.

– Circunstancias extraordinarias vinculadas a la orientación sexual o condiciones de salud, como el VIH.

– Ser víctima de trata de personas, mutilación genital, o matrimonios forzados.

Para ampliar la información sobre estas excepciones, se puede consultar la guía oficial en:

Asilo por Circunstancias Excepcionales.

3. Opción EB-1 con Ajuste de Estatus

Para aquellos que pueden demostrar habilidades extraordinarias en campos como las ciencias, artes, educación o negocios, la opción EB-1 representa una vía alternativa. Este proceso permite solicitar el ajuste de estatus y obtener la residencia permanente, beneficiándose de un reconocimiento que respalda la excelencia profesional y el aporte significativo a la sociedad estadounidense. La opción EB-1, al centrarse en la capacidad y logros excepcionales, abre la posibilidad de regularizar la situación migratoria mientras se impulsa la carrera profesional del solicitante. Habilidades Extraordinarias

La cancelación del TPS para venezolanos exige tomar decisiones informadas y estratégicas en el ámbito migratorio. Las opciones expuestas —el cambio a otro estatus migratorio, la solicitud de asilo bajo circunstancias excepcionales y la vía EB-1— ofrecen caminos potenciales, pero cada caso presenta matices únicos que deben evaluarse de manera individual. Ante esta realidad, contar con el asesoramiento de un abogado de inmigración es indispensable para determinar la opción que mejor se adapte a la situación particular de cada persona.

Este análisis tiene el objetivo de informar y orientar, subrayando que la acción oportuna y el acompañamiento profesional son claves para proteger el futuro en Estados Unidos. No deje pasar la oportunidad de consultar a un especialista en inmigración para recibir un asesoramiento personalizado y actualizado. BBA Immigration