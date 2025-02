Carlo Ancelotti: Tebas se puede quedar tranquilo porque aquí nadie ha perdido la cabeza

Posteado en: Deportes, Titulares

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, respondió al presidente de LaLiga, Javier Tebas, que apuntó que el club blanco con su carta de protesta contra el arbitraje ha “perdido la cabeza”, y defendió que nadie la ha perdido demandando “una explicación” para “aclarar las cosas”.

Tebas apuntó, tras la reunión mantenida el jueves entre LaLiga, el Comité Técnico de Árbitros, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y todos los clubes profesionales salvo el Real Madrid, que el club que preside Florentino Pérez “está en contra de todo y quiere hacer daño a la competición”.

Ancelotti, la única voz autorizada del club blanco que habla en rueda de prensa cada semana, no dudó en responder al presidente de LaLiga en vísperas del derbi madrileño: “Tebas se puede quedar tranquilo porque nadie aquí ha perdido la cabeza, se ha pedido una explicación de lo que ha pasado para aclarar las cosas para cambiar un sistema con el que nadie está contento”.

También tuvo palabras el técnico italiano para los clubes españoles que han criticado la forma de actuar del Real Madrid.

“Nosotros no estamos contentos en un sentido y todos los otros clubes no lo están porque piensan que es un sistema que favorece al Real Madrid. Cuando el Real Madrid quiere cambiar este sistema, todos están en contra. Me sorprende un poco, pero me gustaría hablar de fútbol. Tebas tiene que quedarse tranquilo porque nadie de nosotros ha perdido la cabeza”, manifestó.

Ancelotti insistió en la petición del Real Madrid de los audios del VAR de la jugada en la que el defensa del Espanyol Carlos Romero frenó a Kylian Mbappé, con una entrada que fue castigada con tarjeta amarilla. “No los hemos recibido todavía. Por qué no lo quieren dar, no lo sé. Hay que preguntarles a ellos”.

“Hemos pedido solo los audios que algunas veces los han sacado y otras no. No hemos pedido algo secreto, es una jugada queremos saber cómo la han manejado y nada más. No hay nada perverso”, defendió.

EFE