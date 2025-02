La historia de Stefan Gordy: lideró una banda, fue nominado a los Grammy y cambió la música por el tenis

Stefan Gordy, fue ex integrante del dúo musical LMFAO, también compuesto por su sobrino Austen Gordy, mejor conocido como Sky Blue. Ambos son descendientes de Berry Gordy, fundador de la discográfica Motown Records, propiedad de Universal Music Group en la actualidad, que le dio voz a los artistas afroamericanos en este ámbito. La banda tuvo tal éxito que fueron nominados a los Premios Grammy por su hit Sexy and I Know It y lograron un premio MTV en la categoría Mejor Música por su tema Party Rock Anthem.

La dupla se separó en 2012 y se ha conocido muy poco de sus vidas desde aquel momento hasta ahora, en el que Redfoo concretó su regreso a un viejo amor como el tenis. Esta semana se estrenó bajo el cemento del torneo ITF M15 en Egipto con una derrota sin atenuantes ante el noruego de 23 años, Leyton Rivera, quien ocupa el puesto 1299 del ranking ATP y lo venció por 6-1 y 6-0. De esta manera, finalizó su corta participación tras recibir una wildcard (invitación) al certamen.

“Perdí el partido pero este fue mi mejor punto. Buen partido y buena suerte, Leyton”, escribió Redfoo adjuntando un video dentro de una publicación vertida a su cuenta oficial de Instagram, seguida por más de 540.000 seguidores. Los registros de la ITF arrojan que fue su tercer encuentro en torneos de esta índole, entre la que destaca otra caída ante el eslovaco Dusan Baranec por doble 6-0 en otra competición celebrada este año en suelo egipcio. Antes de eso, hay que remontarse a septiembre de 2016, cuando perdió en su debut absoluto contra el español Fernando Bogajo por 6-0 y 7-5 en la primera ronda del USA F30 Futures.

La anterior pareja de la ex número 1 del mundo Victoria Azarenka entre 2012 y 2014 mantuvo una relación distante con este deporte, ya que dejó de practicarlo cuando se rompió la muñeca haciendo snowboard. “Mi primer amor fue el baloncesto y quería ser profesional. Tenía unos 15 años cuando mi madre me dijo que no creía que pudiera lograrlo porque era demasiado bajo. Desafortunadamente, le creí. Nunca más escuché a nadie que me dijera que no. Empecé a buscar un deporte para practicar. Bueno, ese deporte se convirtió en tenis. Vi a Michael Chang ganar el torneo francés y era un tipo más bajo. Eso me dio todas las pruebas que necesitaba”, explicó en una breve columna del portal Behind the Racquet sobre aquel estadounidense ganador del Roland Garros 1989.