El Kremlin dijo que no puede confirmar ni desmentir si hubo conversación entre Donald Trump y Putin

A pocos días de que se cumplan tres años de guerra en Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que mantuvo un diálogo con Vladimir Putin para tratar de negociar un cese del fuego.

The New York Post informó el sábado por la noche que Trump dijo a la publicación que había hablado por teléfono con el jefe del Kremlin para discutir cómo poner fin al conflicto en Ucrania, y que el ruso le dijo que “quiere ver que la gente deje de morir”.

“Mejor no lo digo”, respondió el presidente norteamericano cuando se le preguntó cuántas veces habían hablado.

Según consigna ese medio, Trump reconoció que, a diferencia de su predecesor Joe Biden, siempre tuvo “una buena relación con Putin”, y afirmó que tiene un plan concreto para terminar con la guerra en Ucrania.

“Espero que sea rápido. Cada día mueren personas. Está guerra es muy mala. Quiero terminar con esta maldita cosa”, señaló el presidente de Estados Unidos en una entrevista exclusiva a The New York Post a bordo del Air Force One.

Por su parte, este domingo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en declaraciones a la agencia estatal de noticias TASS, dijo que no podía confirmar ni negar que se hubiera producido tal conversación, pero sugirió que no estaba al tanto de ninguna llamada de este tipo.

“¿Qué puedo decir sobre esta noticia? A medida que la administración en Washington amplía su trabajo, surgen muchas comunicaciones diferentes. Y estas comunicaciones se llevan a cabo a través de diversos canales”, expresó.

Y agregó: “Y, por supuesto, dadas estas múltiples comunicaciones, personalmente puedo no saber algo o no estar al tanto de algo. Por lo tanto, en este caso no puedo ni confirmarlo ni negarlo”.

Peskov negó previamente varias veces los informes sobre conversaciones entre Trump y Putin antes del regreso del líder estadounidense a la presidencia.

El Kremlin ha dicho que está a la espera de “señales” sobre una posible reunión entre Trump y Putin y que nadie en la nueva administración de Trump se ha puesto en contacto para organizar una.

