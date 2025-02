David Mendoza: ¡Reivindico el derecho a ser idiota!

Posteado en: Opinión

Contraviniendo la costumbre de titular antes de iniciar el artículo y luego ajustar, me lanzo a la pista sin zapatos ni camisa, liberando a su desordenado baile con la brisa, a mis indocumentados bellos de la barriga y la espalda, el ombligo desnudo, los cachetes contraídos por la fuerza de roce del viento, dada mi adquirida y para nada aerodinámica nueva humanidad; y los calzoncillos, ¡ah, los calzones! a media nalga por la liga vencida (son los calzones del hombre nuevo). Así, con el brazo derecho estirado, y gritando en cámara lenta y con eco ¡NOOOOOO! mientras veo cómo el hecho noticioso se va alejando a menos de diez metros por segundo, abandono poco a poco la intensión de perseguirlo, y se me va apagando el envión anímico y disminuyendo la adrenalina.

Derramado, desmayado, sacudido por cachetadas picantes, volviendo de nuevo a la realidad, se me viene a la cabeza una seguidilla de imágenes, textos de diarios, flashes de videos (algunos pornográficos), como dicen las películas que le pasa a aquel que va a morir en lo que parece ser su último segundo de vida. La única diferencia, es que todo ese cúmulo de imágenes, ruidos, sensaciones, no provienen en su gran mayoría de mi experiencia de vida directa, sino más bien de mi exposición a los medios. Recuerdo con nitidez de entre las imágenes que corrían sin freno, el hermoso rostro de Inna Afinogenova (La rusa bonita del canal RT (ruso), que no hallaba cómo justificar que Maduro no mostrara las actas de su robo electoral por aquellos días, en su acostumbrada, imaginativa y elaborada propaganda madurista – sanchista, disfrazada de análisis geopolítico, en un canal de YouTube que comparte con otros que de inteligencia no padecen). Recuerdo ya menos nítidamente, borrosos como suelen ser en la vida real, los rostros palidecidos, marchitos, de los jerarcas del régimen venezolano la noche del 28 de julio de 2024. Aquí cabría la frase de Nicolás Guillén en su poema “Burgueses” “… que todo lo recuerdo. Y como todo lo recuerdo, ¿qué carajo me pide usted que haga? Pero además, pregúnteles. Estoy seguro de que también recuerdan ellos”. Y esos rostros de ultratumba, venidos en muerte súbita, estoy seguro de que también los recuerda la Bellísima Inna, aunque se esfuerce en olvidarlos.

Una vez recuperado el aliento, con una agüita de azúcar en un vasito desechable de los transparentes, apenado por lo sucedido, y en parte también, secretamente avergonzado, por haber visto a Inna en mis últimas imágenes de vida (creo que me sostenía la cabeza tiernamente, mientras yacía tumbado), pinchado por las miradas de reprobación de quienes me rodean por no haber hecho la calistenia que debería ser obligatoria para practicar este deporte de perseguir noticias, me dispongo ahora sí, con la determinación de un orgulloso apóstol de las catacumbas, del círculo del infierno dantesco de la especulación y el análisis de opinión, huérfano de virgilios, a abordar algunos asuntos:

1-Es evidente que Donaldito al menos por ahora, no tiene como prioridad un cambio de gobierno en Venezuela. Esto, era evidente desde la campaña del bufonesco presidente de USA. Prácticamente, tiró por la borda los tímidos avances del gobierno del vilipendiado y subestimado Biden. Y como lo dije en su oportunidad ¿Cuáles son los compromisos de nuestro fanfarrón norteño – irlandés con la democracia mundial o al menos continental? Todo lo contrario, su ímpetu ha estado direccionado siempre a atacar las libertades de propios y ajenos ¿No fue él quien intentó un golpe de estado en aquel gigante para desconocer la victoria legítima de Biden? ¿Con qué moral iba este sujeto a convertirse en un paladín de la democracia venezolana y latinoamericana? Él no es mejor que Súper Barriga. Esperar esto era a lo sumo, un síntoma inequívoco de idiotez agravada, en metástasis. Donaldito es en todo caso, más propenso eso sí, a entablar relaciones cordiales con gobiernos autoritarios ¿Por qué? Sencillo, cuando su finito y corto gobierno culmine (en apenas cuatro añitos, que pasan rápido), le va a convenir ser amigo y que le adeuden favores los tiranos del mundo, que, en su gran mayoría, seguirán en sus tiranías. Ser amigo del poder es mejor negocio que combatirlo, sobre todo si te van a suceder, si ellos continúan y tú no. Para Donaldito, el derrocamiento de los tiranos es un muy mal negocio ¿A quién le extraña su acercamiento a Maduro? Por eso, es mejor negocio pelearse con los gobiernos democráticos, muchos de los cuales ya no estarán en corto y mediano plazo; ya no serán poder. Esta es la cruda realidad. Es la aplicación morbosa y profunda de la política “a lo Zapatero”. Esta es la verdadera razón por la cual las tiranías sobreviven y ganan terreno en el mundo en detrimento de las democracias, se ayudan entre ellos, se sostienen entre ellos, y si alguno cae, es recibido con alfombra roja por los otros.

2- “America First” y la idiotez nacionalista. La exacerbación de lo peor de los sentimientos nacionalistas en las poblaciones del planeta, ha servido para borrar agendas que impulsaban el cuidado del medio ambiente, la paz, la disminución de la pobreza, entre otras. Haber convertido el discurso de la solidaridad en un discurso “comunista – socialista” y el discurso de la canibalización de las relaciones internacionales, como la única agenda aceptable y lógica, le puso en bandeja de plata a los tiranos del mundo su supervivencia política y la de sus regímenes, en contra de los intereses de sus pueblos y de la población mundial.

3- La celebración madurista – sanchista. En el referenciado programa de youtube de la bella Inna, lo único que faltaba eran los globos, las serpentinas, los pitos, los gorritos y los lentes de las horas locas con la frase Make America great again. Una celebración espiritual que irradiaba la cámara, las paredes chorreantes de optimismo trumpista, de victoria republicana. Más elefantes volando en el ambiente, que en la propia India. Es el fin de la estrategia del enemigo ausente, para dar paso a la estrategia del compadre presente. Hay quienes quieren encuadrar al gobierno de Donaldo en la doctrina del destino manifiesto; esto confabula un cuadro de idiotez irreversible. La agenda de Dondaldo es para favorecer los intereses de Donaldo, no los de USA.

4- El tiempo le juega en contra a Donaldito. Este ímpetu inicial, atropellado, encarador, abusivo, desenfrenado y sin protocolo, es el resultado no de un hombre decidido, no de una nación determinada y unida, es la consecuencia de un mandato viudo. Uno, que no vendrá seguido de otro para prolongar el cumplimiento de los planes pretendidos. Es la ventaja de las tiranías, de gobiernos como el venezolano, el ruso, el chino. Estos mandamases van a permanecer en el poder por la vía fáctica todo el tiempo posible, no tienen fecha cierta de caducidad. Pero ese no es su caso. El fanfarrón de Mar a Lago tiene fecha de expiración. Son cuatro añitos breves, rápidos, intensos y finitos. Y no es un secreto, que su poder interno y el pánico internacional generado van a durar poco. Luego de los dos primeros años de su actual mandato, con la expectativa de salida ya en el horizonte, con el incumplimiento de promesas de realizaciones imposibles, nuestro tragicómico megalómano va a ir perdiendo influencia y poder. Es así de simple. De tal manera, que la celebración de cada tontería anunciada por su gobierno y aplaudida por muchos dentro y fuera de sus fronteras geográficas, es un gasto pagado por anticipado, un cargo diferido. Es decir, hoy no parece, pero será una celebración que se volverá una idiotez. Su gobierno no es, ni representa el fin del camino geopolítico, y mucho menos, la construcción y consolidación de un nuevo orden definitivo para el mundo. Yo pisaría tierra, pero entiendo la borrachera de su séquito, su éxtasis nacionalista – populista, su esperanzadora y electrizante hora loca de baile político de fanfarronería y victoria, y la celebración pro madurista de las negociaciones y la normalización de Súper yo gané porque me da la gana y se la calan. De tal manera, que, ya recuperado de mi desmayo, reivindico el derecho de todos a ser libres, el supremo derecho a celebrar a Donaldo como a un mesías, reivindico con cada átomo de mi cuerpo el derecho que tenemos y que no debemos dejarnos quitar nunca de ser idiotas en nombre de la felicidad, en nombre de nuestras fantasías, en nombre de los próximos pocos años que nos quedan de Donaldo.

5- La única manera de que la política que he descrito cambie, es que, tras el desgaste de su breve gobierno incumplido por imposibilidad concreta, y el horizonte de leve perdurabilidad, los apoyos internos de los republicanos retomen el control de su partido, y logren apartar a nuestro mentiroso masivo de su línea partidista, y reconfiguren fuerzas renovadoras de su planteamiento conservador, en un marco sincero.

PD. ¿No entiendo cuando escucho, referido a la oposición venezolana el calificativo “extrema derecha” ¿A qué se refieren? Creo que es una simplificación grosera de la realidad política venezolana diseñada para idiotas. Es decir ¿Oscar Figuera, Barreto o Enrique Márquez son extrema derecha, como por ejemplo Abascal? En Venezuela, todo aquel que pretenda la vuelta a la democracia es denominado por los mandamases fácticos del gobierno como extrema derecha. Y en todo caso ¿Cuál es el problema de plantear ideas de derecha y proyectos de derecha en el ámbito de la democracia? La alternancia democrática se refiere a cambios de gobierno alternados como resultados de la voluntad popular, no a periodos prolongados de dictadura alternados con cortos periodos democráticos. Lo aclaro para los idiotas, víctimas de la verborrea ideologizante.

PD 2. No pertenezco, nunca pertenecí, nunca perteneceré al tren de Aragua y soy venezolano, Mister Donaldo. No soy tampoco terrorista ni traidor a la patria y soy opositor de su desmadre Señor Súper Embauque.

