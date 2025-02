En imágenes: El gran regreso de Shakira con su tour “Las mujeres ya no lloran”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La colombiana Shakira dio inicio a su gira de conciertos en Río de Janeiro, Brasil, donde interpretó sus más grandes éxitos y dio un abrebocas de lo que serán sus demás presentaciones en la región.

Serán dos fechas en ese país, una en Lima, Perú, y luego llegará a Colombia para dos presentaciones en Barranquilla, una en Medellín y otras dos en Bogotá.

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

De igual modo, ya se dieron a conocer las primeras imágenes del espectáculo, en las que la colombiana ya se hace notar por las coreografías, los atuendos que luce en escena, su interpretación vocal, y las imágenes de apoyo que proyectan las pantallas.

Estas demostraron ser capaces de mostrar desde un ambiente colorido y que celebraba el orgullo de ser latinos, hasta reflejar un ambiente de pura intimidad, como se apreció cuando la barranquillera interpretó Última, de su más reciente larga duración.

Mención especial para Milan y Sasha, los hijos de Shakira que presumiblemente la acompañan en la gira, tras su negativa a la propuesta de Gerard Piqué de que este los cuidara en Miami mientras realizaba sus conciertos. El público brasileño pudo verlos como los protagonistas de las proyecciones durante la interpretación de Acróstico.

El estadio Morumbi de São Paulo será la próxima parada de Las mujeres ya no lloran World Tour, el próximo jueves 13 de febrero.

Esta fue la lista de canciones que Shakira interpretó en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, este martes 11 de febrero.

La Fuerte

Girl Like Me

Las de la Intuición

Estoy Aquí

Empire/Inevitable

Te Felicito/TQG

Don’t Bother

Acróstico

Copa Vacía

La Bicicleta

La Tortura

Hips Don’t Lie

Chantaje

Monotonía

Addicted To You

Loca

Soltera

Cómo Donde y Cuándo

Última

Ojos Así

Pies Descalzos, Sueños Blancos

Antología

Poem To A Horse

Objection (Tango)

Whenever, Wherever

Waka Waka (This Time for Africa)

She Wolf

Bzrp Music Sessions, Vol. 53