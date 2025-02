Puntos de regularización de migrantes venezolanos en Colombia cerrados por falta de recursos

Posteado en: Actualidad, Diáspora, Internacionales, Nacionales

Hace seis años, Gilmary Cabeza llegó a Bogotá desde su natal Venezuela. En la capital colombiana se gana la vida vendiendo jugos. Hace casi cinco meses se enteró de que estaba embarazada, por lo que acudió a una oficina de Migración Colombia en busca de un Permiso por Protección Temporal (PPT), – que regulariza a los venezolanos en ese país y que ella había tramitado con anticipación para poder afiliarse al sistema de salud-, pero la respuesta fue negativa.

“Me dijeron que no estaban trabajando por los momentos y que no me podían solucionar nada. Que ahorita eso no estaba funcionando hasta nuevo aviso”, relató la mujer a la Voz de América.

Como ella, cientos de venezolanos han llegado desde hace una semana y media a varios de estos puntos para solicitar información o finalizar el trámite de este permiso, pero no hay personal que atienda a los migrantes, ni les brinde más información.

Sin embargo, algunos de ellos llegan porque recibieron una confirmación de su trámite a través del correo electrónico, como es el caso de Acsa Anañi Meaño, una venezolana que reside hace 10 años en Colombia, quien dijo a la VOA que viajó alrededor de seis horas desde el municipio de Socorro, en el nororiente del país, hasta Bogotá, para recoger su permiso.

“Me salió un error y pues tuve que venir acá a Bogotá a arreglarlo, porque me dijeron que tenía que venir acá… Lo arreglé, junto con el de mi hijo y ahorita que vine a retirarlo, porque me había llegado un mensaje que venía… pero me dijeron que no”.

Según Migración Colombia, el congelamiento de recursos de cooperación internacional por parte de Estados Unidos impacta en la regularización de migrantes venezolanos en el país. De acuerdo con un comunicado, uno de los programas afectados por el cese de la asistencia estadounidenses sería la operación de los Puntos Visibles, lugares donde los migrantes reciben orientación relacionada con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), por medio del cual se implementó el PPT.

Estos puntos forman parte de un estrategia implementada desde 2022 en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), bajo el Programa de Estabilización Comunitaria de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Elon Musk, al frente de la campaña del presidente Donald Trump para el histórico plan de reducción de gastos en el gobierno federal, informó la semana pasada que su equipo está trabajando con fines de cerrar la agencia, dentro de su campaña por reducir el despilfarro.

“No tiene arreglo”, dijo sobre la agencia Musk, quien añadió que Trump está de acuerdo en que USAID debe cerrarse. El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, asumió como director interino y dijo la entidad no coopera con los intereses del país.

En el limbo

De acuerdo con la autoridad migratoria, en Colombia hay 77 Puntos Visibles en 28 de los 32 departamentos del país. En Bogotá, la Alcaldía, en alianza con Migración Colombia habilitó algunos puntos de la ciudad.

Adriana Vargas, subsecretaria de Servicios a la Ciudadanía Alcaldía Mayor de Bogotá, explicó que en estos puntos se realizaba todo el proceso del PPT: “Se tomaba desde la encuesta socioeconómica, los datos biométricos, se podían hacer correcciones y se entregaba el documento”.

En la ciudad hay 66.000 PPT en proceso, y unas 122.000 personas interesadas en regularizarse, que cumplen con lo estipulado en el Estatuto del Migrante, dijo la funcionaria a la VOA.

En el caso de Gilmary, no ha podido acceder al sistema de salud, así que por el momento acude a una fundación que la ayuda con las citas médicas para controlar su embarazo que, según ella, es de “alto riesgo”.

Para Acsa Anañi Meaño es un caso urgente, pues consiguió un nuevo empleo en una empresa floricultora pero, sin el permiso, no puede acceder a la posición. Además, le urge afiliar a su hijo al sistema de salud y evitar seguir gastando en una atención particular.

La VOA también dialogó con dos venezolanos que no quisieron dar su nombre, pero que afirmaron que estaba en riesgo su trabajo si no legalizaban de nuevo su PPT.

En el caso de Tatiana Guerrero, una manicurista que llegó en 2018 a Bogotá y quien afirmó estar repitiendo el trámite pues su nombre salió mal inicIalmente, necesita abrir una cuenta bancaria para más adelante, aspirar a una nacionalidad.

Necesidad de una nueva estrategia de incorporación

En el 2023 se venció el último plazo de acogerse al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos para los migrantes venezolanos que ingresaron a territorio colombiano de manera regular desde el 29 de mayo de 2021 hasta el 28 de mayo de 2023, a través del respectivo Puesto de Control Migratorio.

Actualmente, pueden acceder los niños y adolescentes vinculados a procesos de restablecimiento de derechos, al sistema de responsabilidad penal para adolescentes o que se encuentren matriculados en una institución educativa pueden acceder al permiso.

Ronal Rodríguez, vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, explicó a la VOA que, debido a que “el ciclo de acceso al instrumento [PPT] se ha cerrado”, en términos concretos, “la falta de fondos norteamericanos teóricamente no tendría por qué afectar la expedición del documento”.

De otro lado, explicó el experto a la VOA, hay servicios conexos que sí se están viendo afectados, sobre todo porque las políticas de integración, tanto a nivel nacional como a nivel local, muchas veces dependían de forma directa o indirecta de ejercicios de cooperación, particularmente desde EEUU, lo que limita la capacidad de las instituciones para poder continuar con su labor.

No obstante, la falta de estos recursos “no deberían afectar el proceso integración, si los gobiernos asumen una responsabilidad, en cuanto a la ejecución y la materialización de esa integración” y lo que deberían hacer, es “construir una estrategia para buscar nuevas fuentes”.

¿Cómo se va a mitigar la situación?

Debido a esta situación, Migración Colombia confirmó en el comunicado publicado la semana pasada que adelanta varias acciones para afrontar la coyuntura y, cuando se tomen nuevas decisiones, se articulará con la entidades locales.

La VOA solicitó una entrevista con la autoridad migratoria colombiana, de la cual no tuvo respuesta al momento de publicación de este artículo.

La subsecretaria de Servicios a la Ciudadanía Alcaldía Mayor de Bogotá, Adriana Vargas, indicó por su parte que han estado en una conversación permanente con el gobierno nacional, pero aún no se tiene una fecha exacta de cuándo se van a reanudar los servicios. Sin embargo, reiteró que es una decisión que compete únicamente a Migración Colombia.

Colombia acoge a la mayor cantidad de migrantes y refugiados de Venezuela, con más de 2,8 millones de personas, a enero de 2024, según cifras oficiales.