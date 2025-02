Venezolano reveló cómo se salvó luego de ser tragado por una ballena en Chile

Posteado en: Actualidad, Internacionales

“Siento algo entre azul y blanco que me pasa cerca de la cara y está como por un lado y por encima… No entendía qué estaba pasando y entonces me hundo… pensé que me había comido”. El escalofriante relato de Adrián Simancas al medio chileno TVN contrasta con la tranquila sonrisa con la que cuenta en angustiante momento registrado en video por su padre Dell.

Por Infobae

“No vi a Adrián por tres segundos y me asusté. Cuando volteo no veo nada, no veo a Adrián. Ese fue el único momento de susto realmente que tuve, porque no lo vi como por tres segundos. Y de repente sale así como disparado”, explicó Simancas padre.

El incidente ocurrió en las aguas cercanas al Faro San Isidro, en la Bahía El Águila, mientras Adrián, un analista, programador y músico venezolano de 24 años, realizaba una travesía en packraft —una embarcación inflable diseñada para la exploración de aguas australes— junto a su padre, Dell, un anestesista de 49 años residente en Chile.

El video, grabado por el padre del joven, muestra el momento en que la ballena emerge inesperadamente y, en cuestión de segundos, arrastra al joven y su bote dentro de su boca antes de devolverlo al mar.

