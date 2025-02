Los jefes observan incrédulos a los empleados utilizando…

Posteado en: Tecnología, Titulares

La Inteligencia Artificial ha llegado al lugar de trabajo y tiene el potencial de ser tan transformadora como lo fue la máquina de vapor para la Revolución Industrial del S.XIX. Con los poderosos y capaces modelos grandes de lenguaje (LLM) desarrollados por Anthropic, Cohere, Google, Meta, Mistral, OpenAI y otros, se ha entrado en una nueva era de la tecnología de la información.

Especial de Laszlo Beke

Una investigación de McKinsey estima la oportunidad de la IA a largo plazo en US$4.400 miles de millones de dólares en potencial de crecimiento de productividad adicional, a partir de casos de uso corporativo. Ahora bien, casi todas las empresas grandes están invirtiendo en IA, pero solo el 1% cree que han alcanzado la madurez. Dicha investigación concluye que la mayor barrera para la escalabilidad no son los empleados, los cuales están listos, sino los líderes, que no están avanzando con la suficiente rapidez.

En los próximos tres años, el 92% de las empresas planean aumentar sus inversiones en IA. Pero, si bien casi todas las empresas están invirtiendo en IA, solamente el 1% de los líderes consideran que sus empresas están “maduras” en el espectro de implementación, lo cual implicaría que la IA estaría completamente integrada en los flujos de trabajo e impulsando resultados comerciales sustanciales. La gran pregunta es cómo los líderes empresariales pueden invertir capital y acercar a sus organizaciones a la madurez de la IA.

Dicho informe de investigación, inspirado en el libro de Reid Hoffman “Superagency: What Could Possibly Go Right with Our AI Future”, plantea una pregunta similar: ¿Cómo pueden las empresas aprovechar la IA para amplificar la capacidad de acción humana y desbloquear nuevos niveles de creatividad y productividad en el lugar de trabajo? La IA podría impulsar un enorme cambio positivo y disruptivo. Esta transformación llevará algún tiempo, pero es necesario convencer a los líderes. Los líderes deben avanzar con valentía hoy, para evitar perder competitividad mañana. La historia de los grandes cambios económicos y tecnológicos muestra que esos momentos pueden definir tanto el ascenso, como la caída de las empresas. Internet cambió la anatomía del trabajo y el acceso a la información. La IA de hoy es como Internet hace muchos años: el riesgo para los líderes empresariales no es pensar demasiado en grande, sino demasiado en pequeño.

El informe de McKinsey explora la tecnología de las empresas y la preparación empresarial para la adopción de la IA y como ya se mencionó, donde la mayor barrera para el éxito es el liderazgo:

Las actitudes y percepciones de los empleados y los líderes – Los empleados están más preparados para la IA de lo que sus líderes imaginan. De hecho, los empleados ya están utilizando la IA de forma habitual; tienen tres veces más probabilidades de lo que los líderes piensan, para creer que la IA reemplazará el 30 por ciento de su trabajo en el próximo año; y están ansiosos por adquirir habilidades en IA. Aun así, los optimistas de la IA son solo una ligera mayoría en el lugar de trabajo; una gran minoría (41%) son más aprensivos al respecto y necesitarán apoyo adicional. Aquí están presentes los millennials, quienes están más familiarizados con la IA, a menudo ocupan puestos directivos, y pueden ser fuertes defensores del cambio.

La necesidad de velocidad y seguridad en la implementación de la IA – Si bien los líderes y los empleados quieren avanzar más rápido, la confianza y la seguridad son sus principales preocupaciones. Aproximadamente la mitad de los empleados se preocupan por la inexactitud de la IA y por los riesgos de ciberseguridad. Dicho esto, los empleados expresan una mayor confianza en que sus propias empresas, en comparación con otras organizaciones, aprovecharán la IA.

Falta de objetivos audaces – Las empresas corren el riesgo de perder terreno en la carrera de la IA, si los líderes no establecen objetivos audaces. Más allá de todo el ruido público con respecto a la IA, las empresas deben centrarse más en aplicaciones prácticas que empoderen a los empleados en sus trabajos diarios. Estas aplicaciones pueden crear ventajas competitivas y generar un retorno de la inversión medible. En todos los sectores, funciones y geografías, las empresas que inviertan estratégicamente pueden ir más allá del uso de la IA para generar valor incremental y crear un cambio transformador.

El desafío de la IA – Los líderes deben preparar a sus equipos para el éxito con la IA. El desafío de la IA en el lugar de trabajo no es tecnológico. Es un desafío empresarial comercial que exige que los líderes alineen a los equipos, aborden los obstáculos de la IA y reorganicen sus empresas para el cambio.

La Revolución del Conocimiento

Imaginemos un mundo donde las máquinas no solo realizan trabajo físico, sino que también piensan, aprenden y toman decisiones autónomas. Este mundo incluye en dicho circuito a los humanos, uniendo a las personas y las máquinas en condiciones que aumentan la productividad y la creatividad personal. Este es el cuadro transformador de la IA, una tecnología con un impacto potencial que está a punto de superar incluso las mayores innovaciones del pasado, desde la imprenta hasta el automóvil. La IA no solo automatiza tareas, sino que va más allá al automatizar las funciones cognitivas.

La IA se destaca de esas invenciones por cuanto ofrece más que acceso a la información. Puede resumir, codificar, razonar, entablar un diálogo y tomar decisiones. La IA puede reducir las barreras de adquisición de habilidades, ayudando a que más personas adquieran competencias en más campos, en cualquier idioma y en cualquier momento. La IA tiene el potencial de cambiar la forma en la cual las personas acceden y utilizan el conocimiento. El resultado será una resolución de problemas más eficiente y eficaz, lo cual permitirá una innovación que beneficie a todos.

En los últimos dos años, la IA ha avanzado a pasos agigantados, y la adopción a nivel empresarial se ha acelerado debido a menores costos y a un mayor acceso a las capacidades. La IA se está volviendo mucho más inteligente. Los Agentes de IA están comenzando a actuar de forma autónoma. La capacidad de razonar está creciendo cada vez más, lo que permite a los modelos realizar acciones de forma autónoma y completar tareas complejas en todos los flujos de trabajo. La transparencia también está aumentando. La IA se está volviendo gradualmente menos riesgosa, pero aún carece de mayor transparencia y explicabilidad. Todavía queda un largo camino por recorrer, pero los nuevos modelos e iteraciones están mejorando rápidamente.

Conclusiones

El ritmo al que ha avanzado la IA en los últimos dos años es asombroso. Es posible que las empresas noten que sus empleados ya están usando IA y quieran usarla aún más. Es posible que las empresas descubran que los gerentes millennials son poderosos defensores del cambio preparados para alentar a sus pares. En lugar de centrarse en los 92 millones de empleos que se espera que serán reemplazados para 2030, los líderes podrían planificar para los 170 millones de nuevos empleos proyectados y las nuevas habilidades que estos requerirán. Este es el momento para que los líderes establezcan compromisos audaces con la IA y satisfagan las necesidades de los empleados con capacitación en el trabajo y desarrollo centrado en el ser humano. En la medida que los líderes y los empleados trabajen juntos para reimaginar sus negocios desde abajo hacia arriba, la IA puede evolucionar de un potenciador de la productividad a una superpotencia transformadora. Ahora el horizonte ha cambiado: la IA está preparada para generar una innovación sin precedentes e impulsar un cambio sistémico que genere valor real.

Los líderes y los empleados deben plantearse grandes preguntas. ¿Cómo deben los líderes definir sus prioridades estratégicas y dirigir sus empresas de manera eficaz en medio de la disrupción? ¿Cómo pueden los empleados asegurarse de que están preparados para la transición de la IA que se avecina en sus lugares de trabajo? Preguntas como las siguientes darán forma al futuro de la IA de una empresa:

Para los líderes empresariales:

¿Su estrategia es lo suficientemente ambiciosa? ¿Quiere transformar todo su negocio? ¿Cómo puede reimaginar los centros de costos tradicionales como funciones impulsadas por el valor? ¿Cómo puede obtener una ventaja competitiva invirtiendo en IA?

¿Cómo se ve la adopción exitosa de la IA para su organización? ¿Qué indicadores de éxito utilizará para evaluar si sus inversiones están generando el retorno de la inversión deseado?

¿Qué habilidades definen a una fuerza laboral nativa en IA? ¿Cómo puede crear oportunidades para que los empleados desarrollen estas habilidades en el trabajo?

Para los empleados:

¿Qué significa para la persona lograr el dominio de la IA? ¿Se extiende al uso seguro de la IA para tareas de productividad personal como investigación, planificación y lluvia de ideas?

¿Cómo planea expandir su comprensión de la IA? ¿Qué fuentes de noticias, podcasts y canales de video puede seguir para mantenerse informado sobre la rápida evolución de la IA?

¿Cómo puede repensar su propio trabajo? Algunas de las ideas más innovadoras suelen surgir dentro de los equipos, en lugar de transmitirse desde la dirección. ¿Cómo rediseñaría su trabajo para impulsar la innovación desde abajo?