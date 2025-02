Recibió un balazo en la cabeza y no pudo dormir ni un minuto durante 40 años, hasta el día de su muerte

No existen – o no se han encontrado – informes médicos sobre las causas de ese no-sueño eterno, pero sí se conocen los nombres de algunos de los doctores que lo estudiaron, entre ellos el prestigioso profesor Ernst Frey, especializado en enfermedades mentales y nerviosas en la Universidad de Eötvös Loránd, Hungría, que siguió su caso durante varios años pero nunca pudo encontrar la causa del fenómeno. Si algo se sabe de la historia de Kern es por artículos periodísticos, porque hubo medios que empezaron a interesarse en él y en su rara patología cuando llevaba ya quince años sin dormir. La supuesta historia de su insomnio fue contada por The Adelaide Chronicle en 1930, por The Cumberland Evening Times ese mismo año, por The Singapore Free Press and Mercantile Advertiser y The Register News-Pictorial en 1931, y por L’Express du midi en 1937, entre muchos otros diarios. Que esos artículos sean fuentes confiables o no es otra cuestión.

Una herida de guerra

Se sabe que Paul Kern nació el 8 de enero de 1884 en Budapest, en tiempos del imperio austro-húngaro. Tenía 30 años en 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial luego del asesinato del archiduque Franz Ferdinand en Sarajevo. Hombre de sentimientos patrióticos, Paul se alistó como soldado raso para defender la patria, aunque pronto su desempeño en el frente de batalla hizo que lo ascendieran a cabo y lo destinaran a un pelotón de vanguardia, es decir, de los que hacían punta cuando se trataba de tomar las trincheras enemigas. En apenas un año recibió la medalla al Mérito en sus categorías de bronce, plata y oro, además de la cruz de hierro alemana de segunda clase.

Su pelotón encabezaba un ataque al pueblo de Chlebovice, en la región de Moravia, cuando el 24 de junio de 1915 recibió la bala disparada por un soldado ruso que lo haría famoso. Se dice que quedó tendido en el suelo durante varias horas, inconsciente, hasta que sus compañeros lo rescataron en la retirada. Fue a parar al hospital de Lembreg, donde los médicos militares no dieron dos centavos por su vida. La bala había quedado alojada en el lóbulo frontal y lo había destrozado casi por completo. Un cirujano extrajo el proyectil y no pudo hacer mucho más: Kern estaba en coma y fue depositado en una cama a la espera de su muerte.

Sin embargo, contra todos los pronósticos, en lugar de morirse, el soldado húngaro despertó del coma una semana después. Lo examinaron a conciencia y de inmediato se dieron cuenta que no tenía daños neurológicos, porque hablaba normalmente, recordaba el incidente, hacía abstracciones, no presentaba problemas motrices y podía leer y hacer cálculos matemáticos. Era un milagro y parecía que Kern podría llevar una vida normal.