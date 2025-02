María Corina Machado: Este país no es gobernable en dictadura, eso no va a pasar (VIDEO)

La líder opositora María Corina Machado advirtió el pasado martes a Nicolás Maduro que Venezuela no es un país gobernable en dictadura debido a la crisis política y social luego del robo de la elección presidencial el pasado 28 de julio.

“En primer lugar, expresar mi total admiración y respeto y, por supuesto, afecto a cada uno de ellos. Mira, la valentía, la entereza, la reciedumbre, la inteligencia, la fuerza, el amor que hay en estas personas hacia el país, hacia la causa, es algo que a mí me conmueve todos los días. Es decir, esto, lo que le están haciendo, es tortura pura y dura, como decía yo. Esto no tiene precedente en toda América Latina”, expresó Machado en una entrevista con el periodista Miguel Ángel Rodríguez para EVTV.

“El asilo es una institución sagrada y esto que están haciendo, de rodearlo y hacerlo sentir cada vez más asfixiado, más asfixiado, más asfixiado. Ellos lo estaban advirtiendo, hace unos días dieron un comunicado invitando a todo el cuerpo diplomático acreditado en Caracas que fueran, que los acompañaran, que constataran lo que estaba pasando. Y no ocurrió”, apuntó Machado, alarmada por la crisis dentro de la sede diplomática de Argentina, incomunicada por el cerco policial del chavismo.

“En este momento están a horas de terminar de quedarse con un poquito de agua que había entrado. Como las bombas no funcionan, entonces tienen que buscarla con tobos. Ya no hay ninguna luz dentro de la casa de noche, es una residencia grande”, alertó la líder opositora, quien sabe que el chavismo asedia el recinto para obligar a los refugiados a salir por “no tener comida, no tener agua”.

Machado incluso comparó la situación con las cárceles venezolanos, en las que al menos hay luz. “Ni eso les han permitido ellos, ni agua ni luz. Entonces, esto es algo que yo no sé qué está en la cabeza del régimen y yo no voy a especular, pero esto es un nivel nunca antes alcanzado. Es terrorismo de Estado frente a los ojos del mundo entero”.

Sobre el silencio del cuerpo diplomático, la dirigente de Venezuela fue cauta.

“No, no quiero especular, pero esto es un precedente que destruye la institución del asilo y que no se puede bajar la cabeza, aquí no puede haber miedo por parte de un diplomático, por parte de un sacerdote, por parte de un intelectual o por parte de un periodista. Estas cosas hay que decirlas. El régimen lo que quiere es imponer el silencio y la sumisión y frente a esto no podemos callar, el mundo no puede callar”, expresó.

Según el criterio de Machado, “el régimen pretende, por una parte, tratar de, a punta de terror, decirle al país, al resto del mundo que esto está quieto con la imposición de la paz criminal, pero esto desmonta completamente toda esa tesis. Entonces el régimen también está muy entrampado y efectivamente tienen dos líneas de acción ahora: o se terminan de convertir en una tiranía estilo Corea del Norte, que pa’ allá van, o aceptan que su mejor opción es aceptar los términos de una transición, porque este país no es estabilizable ni gobernable en dictadura. Eso no existe, eso no va a pasar”.

