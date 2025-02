Marko y Will Smith se unen en un divertido VIDEO para promocionar el nuevo tema del actor

Posteado en: Actualidad

El influencer venezolano Marko logró una vez más captar la atención de sus seguidores al compartir un cómico video junto al famoso actor y rapero estadounidense Will Smith. Este divertido clip se lanzó en el marco de la promoción del nuevo tema musical de Smith, titulado “First Love”, que cuenta con la colaboración de la talentosa India Martínez. En esta canción, se fusionan el rap y el flamenco para explorar la euforia y la adrenalina que se siente al descubrir el primer amor.

Por lapatilla.com

El video, que rápidamente se volvió viral en las redes sociales, presenta a Marko en un papel cómico, donde dramatiza la situación de un latino que se prepara para conocer a una mujer americana que no habla español. En un giro inesperado, Marko recurre a la ayuda de Will Smith para comunicarse con ella durante su cita. Sin embargo, lo que debería ser una interacción romántica se convierte en un momento de risas cuando Will le traduce la letra de la canción en inglés, lo que resulta en un malentendido cómico que hace que la mujer se dé cuenta de lo que está sucediendo y lo deje plantado.

Los seguidores de Marko no tardaron en resaltar el talento y la química entre las dos celebridades, quienes ya habían grabado juntos anteriormente. Este encuentro no solo celebra la música nueva de Will Smith, sino que también destaca el ingenio y el humor característico de Marko, quien sigue consolidándose como una figura influyente en el mundo del entretenimiento en los Estados Unidos.