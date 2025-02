Baltazar Porras descartó interés de venezolanos en participar en comicios convocados por el chavismo (Video)

Posteado en: Actualidad, Nacionales

El Cardenal Baltazar Porras, Arzobispo de Caracas, descartó este viernes el interés de los venezolanos en participar en los comicios convocados por el chavismo para el 25 de mayo.

Durante una entrevista con el periodista Román Lozinski en el programa “Éxitos” de Unión Radio, habló sobre el desánimo que sienten actualmente los ciudadanos por la crisis del país. Además, habló del papel que juega la Iglesia en ese caso.

“Nos toca jugar un papel de lo trascendente que es la esperanza. La esperanza no es una cosa así como en el aire, ¿no? ¿Cuál es el valor al que yo quiero llegar, que tengo que poner algo en el camino? ¿Y eso cómo se come? Bueno, sencillamente que lo primero que hay que ver no es lo que yo, dirigente político, económico, el que sea, sino cuáles son las necesidades de la gente”, comentó.

“A nosotros nos preocupa enormemente en estos momentos, por ejemplo, la discusión a los niveles políticos y a los niveles de la dirigencia, y eso no coincide con el trato nuestro de cada día con la gente”, agregó.

Baltazar Porras señaló que los venezolanos están más preocupados por los DDHH, los presos políticos, la economía y cómo se encuentran sus familiares en otros países, que por las próximas elecciones convocadas por el CNE para el 25 de mayo.

“La gente no está preocupada si vota o no vota. No, mire, yo estoy preocupado por los derechos humanos, porque tengo gente presa, porque no tengo libertad, porque no tengo trabajo, porque mis hijos, mi gente cercana se ha ido y no sé ni dónde están”, expresó.

