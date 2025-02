La extraña relación de Will Smith con las muertes de dos celebridades

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Will Smith comenzó en el mundo del espectáculo en 1980 y lo hizo de la mano de la música. Con el nombre ‘El príncipe del rap’, supo tener una modesta fama que lo llevó a rodearse de reconocidos artistas. Aquel vínculo especial con esta arista del arte lo acompañó durante toda su vida y hasta sorprendió con algo inédito que le pasó.

Por: La Nación

El protagonista de Hombres de negro dialogó con Justin Richmond en el pódcast Broken Record y contó una anécdota que nunca se había animado a decir. “Déjenme decirles que ni siquiera quiero decir esto en voz alta, porque es como una maldición terrible. Conocí a Biggie cuatro horas antes de que lo mataran y hablé con Prince ocho horas antes de que muriera”, señaló.

Aunque para muchos esto puede ser una coincidencia, Smith quiso dar más pruebas de que se trataba de algo sobrenatural y continuó: “Hablé con Prince, me llamó y me estaba proponiendo algo. Me dijo que él, Jay-Z y yo deberíamos empezar una empresa de entretenimiento. Y me dijo que había hablado con Jay y que quería hacerlo. Hablamos esa noche y, por la mañana, ya no estaba. No sé qué dice eso de mí”.

Al escucharlo, el productor y copresentador de televisión le sugirió que estas coincidencias ocurren si “tienes suficientes experiencias en la vida”. En broma, el actor lanzó: “¡No me llames!”.

Por otra parte, mencionó cómo fue su última conversación con Christopher Wallace, conocido artísticamente como Biggie Smalls, quien falleció a muy pronta edad. “Fue una tontería y se centró solo en el hip-hop para rapear… Eso me dolió. También me asustó”, se sinceró.

