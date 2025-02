El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 23 de febrero de 2025

Posteado en: Astrologia

Aries:

Hoy tu mente está en modo análisis. Ha sido una semana intensa y la que viene promete más movimiento. No trates de controlarlo todo, confía en que sabrás reaccionar cuando sea necesario. Relájate y respira, lo que es para ti, llega.

Tauro:

Salgamos de la rutina, ¿sí? Hoy es el día perfecto para hacer algo que realmente te haga sentir vivo. No te acostumbres a lo cómodo si eso significa que estás dejando de lado lo emocionante. Atrévete, date un gusto, siente que hoy es tuyo.

Géminis:

Cuando alguien quiere estar, se nota. No busques señales donde no las hay. No insistas en donde sólo hay ausencias y dudas. La vida es corta para darle tu tiempo a quien no lo valora. Hoy decide priorizarte, sin excusas.

Cáncer:

Hoy tu única tarea es escucharte. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? No pienses en lo que los demás esperan de ti. Haz algo que realmente te haga feliz, sin culpa. La naturaleza puede ser tu mejor aliada hoy, sal, respira y recárgate.

Leo:

Perdonar no significa volver. Significa soltar lo que te pesa, sanar y seguir sin mirar atrás. No te aferres a recuerdos que ya no tienen vida. Hoy elige tu paz por encima de cualquier cosa. Es un acto de amor propio.

Virgo:

No todo se puede cambiar y eso está bien. Insistir en lo que no tiene solución solo te desgasta. Hoy acepta las cosas como son y enfócate en lo que sí puedes mejorar. A veces, soltar la lucha es el mayor acto de inteligencia.

Libra:

No hay escape de lo que sientes. No importa cuán lejos vayas, lo que llevas dentro sigue contigo. Hoy es un buen día para enfrentar eso que te pesa. No más excusas, libérate. La paz llega cuando decides mirarte con honestidad.

Escorpio:

Pon orden, no solo en tu casa, sino en tu mente. Hoy es un día perfecto para limpiar, desechar y organizar. Cuando el espacio a tu alrededor fluye, tu energía también lo hace. Deshazte de lo que ya no necesitas. Hoy creas espacio para lo nuevo.

Sagitario:

Tu energía está más baja de lo normal y es válido sentirte así. No tienes que hacerlo todo en un solo día. Cumple con lo necesario, pero no olvides cuidarte. Un pequeño descanso también es productividad.

Capricornio:

El amor y la amistad son equipo, no una competencia. Camina junto a quienes amas, no detrás ni delante. Hoy es un buen día para valorar a quienes están a tu lado, en las buenas y en las malas. Hazles saber que cuentan contigo.

Acuario:

Hoy resuelves algo que llevabas tiempo postergando. No era tan difícil como creías, ¿verdad? La sensación de alivio será enorme. Recuerda esto la próxima vez que dejes algo pendiente: enfrentar las cosas siempre es más fácil que huir de ellas.

Piscis:

Nada que se va lo hace sin razón. A veces perder algo es simplemente hacer espacio para algo mejor. Confía en el proceso. No te aferres, suelta y prepárate para recibir lo que de verdad es para ti.