El cardenal Muller declaró que no es momento de pensar en un sucesor con el Papa ingresado

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El cardenal Gherard Ludwig Müller, de 77 años, exprefecto de la Congregación para la doctrina de la Fe, el antiguo Santo Oficio, y punto de referencia para los opositores de Francisco, considera que “no es el momento de pensar en un sucesor” con el papa en el hospital.

“El papa está vivo ahora y este es el momento de rezar, no de pensar en quién será su sucesor. Y si hay alguien que piensa en el futuro mientras el papa está en el hospital, no es bueno, no es bueno en absoluto”, asegura en una entrevista publicada este lunes en el diario italiano Corriere della Sera.

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

El pontífice argentino, de 88 años, permanece en estado critico en el hospital Gemelli de Roma, donde ingresó el pasado 14 de febrero con una neumonía bilateral y una bronquitis, además de una infección polimicrobiana.

Muller, quien siempre se ha mostrado opuesto a la visión de Francisco, añade: “Cuando el sucesor de Pedro termina su vida terrena, los cardenales se reúnen, deben hablar entre ellos y discutir sobre el futuro. Ésta es su tarea esencial. Pero anticiparse, mezclarlo todo, preguntarse si el próximo papa será ‘progresista’ o ‘conservador’ es un contratestimonio de nuestra fe”.

Mientras el papa se encuentra el hospital, se suceden los rumores sobre reuniones de cardenales para preparar el terreno a un posible cónclave.

“Mira, yo no me ocupo de eso, me mantengo al margen de todo esto. Soy teólogo y me interesa la espiritualidad cristiana, no el poder. Nosotros, cardenales y obispos, tenemos la tarea de servir al pueblo, de ocuparnos de la salvación de las almas. Si hay alguien que está interesado en juegos de poder, no está dando un testimonio cristiano”, añade el cardenal alemán.

El purpurado explica: “Conozco al papa Francisco desde hace mucho tiempo, hay un vínculo personal, afectivo. Debemos orar por él, por su sanación, sabiendo que todo está en manos de Dios y no podemos cambiar la situación. Además, en este momento es importante que ante todo nosotros, los cardenales, demos testimonio de nuestra fe”.

Sobre si los cardenales han recibido alguna información particular en los últimos días, Müller asegura que “no hay noticias confidenciales”. “Sabemos lo que se explica en los partes del Gemelli y por otro lado no somos expertos médicos, tenemos que aceptar lo que está escrito”.

Pero añade: “Estamos preparados para todas las posibilidades”.

EFE