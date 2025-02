Muere Roberta Flack, la reina del soul que enamoró al mundo con “Killing Me Softly”

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

La cantante afroestadounidense Roberta Flack, ganadora del Grammy y voz de la famosa canción “Killing Me Softly With His Song”, falleció este lunes a sus 88 años, informó su publicista en un comunicado.

“Falleció en paz, rodeada de su familia“, indicó su agente Elaine Schock, sin citar la causa de la muerte.

La estrella pop, soul y R&B fue una de las voces más populares de los 1970, pero en años recientes perdió su capacidad de cantar debido a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que afecta el sistema nervioso. Fue diagnosticada con la enfermedad en 2022.

Su primer éxito “The First Time Ever I Saw Your Face” le valió un premio Grammy a la Grabación del año en 1972 y al año siguiente repitió la hazaña con “Killing Me Softly With His Song“. Este hit volvió a ser exitoso en 1996, cuando fue interpretado por los Fugees y su vocalista Lauryn Hill.

Nacida en Carolina del Norte (este), Flack fue criada en Arlington, Virginia, en el seno de una familia numerosa y amante del gospel. Estudió piano en su juventud, lo que le permitió ganar una beca para la Universidad de Howard con solo 15 años.

“(Mi padre) encontró un viejo y maloliente piano en un desguace, lo restauró para mí y lo pintó de verde“, contó en una entrevista con Forbes en 2021.

“Era mi primer piano y fue el instrumento en el que encontré mi expresión e inspiración como joven“.

Roberta Flack también fue una de las voces del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos.

En 1999 realizó un show ante Nelson Mandela, héroe del fin del apartheid en Sudáfrica. AFP