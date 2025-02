¿Álvaro Uribe a la vicepresidencia? La respuesta de Vicky Dávila se hizo viral

Posteado en: Internacionales

Las elecciones presidenciales de 2026 tienen una campaña anticipada por cuenta de todo lo que está pasando en el Gobierno Petro y la situación de seguridad en el país.

Por Semana

Por esa razón, hay un amplio grupo de precandidatos que están buscando llegar a la Casa de Nariño y explicando lo que harían si son los nuevos inquilinos del palacio presidencial.

En medio de todo ese contexto, ha empezado a sonar con fuerza que el expresidente Álvaro Uribe podría ser fórmula vicepresidencial de alguno de los aspirantes y se lo preguntaron directamente a Vicky Dávila.

Durante una entrevista en Radio Uno, la precandidata presidencial fue consultada sobre esa posibilidad, pero dejó en claro que ese asunto no lo conoce. “Yo no le he oído decir al expresidente Álvaro Uribe que quiere ser vicepresidente”.

Agregó: “Me parece una falta de respeto usar el nombre de él (Uribe) para decir que va a volver a esto o a lo otro. Yo no he escuchado eso y me parece un irrespeto, hay que esperar a ver él qué dice al respecto”.

