Diana Chacón rompe barreras: Primera venezolana en silla de ruedas en el New York Fashion Week

La exitosa actriz venezolana Diana Chacón hizo historia en el New York Fashion Week United, en Manhattan, al convertirse en la primera venezolana en silla de ruedas en desfilar en esta icónica pasarela internacional. Con cada giro sobre la pasarela dejó claro que los sueños no tienen barreras.

En relación a esta gran experiencia, la artista que ha brillado en producciones como ‘La suerte de Loli’ o ‘100 días para enamorarnos’ comentó cómo ha sido su proceso de superación después de perder la movilidad de sus piernas y cómo esto cumple uno de sus más grandes sueños.

“Desde niña soñé con las pasarelas. Me veía reflejada en Cindy Crawford, Heidi Klum y Gisele Bündchen, mientras practicaba frente al espejo con la ilusión de desfilar como ellas. Me preparé en la academia de John Casablancas, pero mi estatura cerró puertas en el modelaje de alto estándar, y es así como me entregué a otra pasión: la actuación”, aseveró Diana Chacón, quien agregó: “La vida, sin embargo, me tenía reservada otra prueba. Sobreviví al covid-19, pero quedé con secuelas muy acentuadas: pérdida de memoria, un sistema inmune debilitado y la inmovilidad de mis piernas. Han sido años de lucha, tres y medio ya, tiempo en que aprendí a conocer más sobre la discapacidad y a caminar de otra forma: con la fe en alto, rodeada de personas vitamina, inhalando bendiciones y exhalando gratitud”.

Los detalles

Durante este reconocido desfile, Diana Chacón lució una impactante pieza de la afamada diseñadora Giannina Azar, reconocida por vestir a estrellas como Jennifer Lopez, Beyoncé, Gwen Stefani y la actual Miss Universo, Victoria Aksnes. Diana no solo deslumbró por su elegancia, sino también se convirtió en símbolo del compromiso de la firma con la inclusión en la moda.

“Desde mi silla de ruedas volví a soñar. Y Dios, que nunca me suelta, me abrió una puerta que creía cerrada. Me convertí en la primera actriz venezolana en desfilar en el New York Fashion Week. Más que un logro personal, fue un grito de inclusión para una comunidad que muchas veces se siente invisible. Cleusa fue el puente; conectamos desde el alma y gracias a ella viví ese sueño guardado, entendí que aquellas clases de niña no fueron en vano. No solo desfilé, desfilé para Giannina Azar. ‘Es un honor’, le dije en backstage. ‘El honor es mío’, me respondió”, expresó la bella venezolana.

Su carisma, actitud y presencia cautivadora robaron miradas y cumplidos de los asistentes, además de cumplir este sueño, logró reafirmar su mensaje de resiliencia e inspiración para otras personas. “Hoy entiendo que los sueños siguen, solo cambian de ruta. La silla no me detuvo, me elevó. Con cada rueda en pasarela demostré al mundo que los sueños no tienen barreras y fue la oportunidad perfecta para visibilizar lo invisible, para decir que sí se puede. Porque con Dios todo es posible”. De esta manera Diana Chacón dejó claro que, en la moda y en la vida, no hay límites que valgan.