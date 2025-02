La nueva serie de “Harry Potter” consiguió al actor que interpretará a Albus Dumbledore

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Confirmado. John Lithgow acaba de revelar que aceptó el papel de Albus Dumbledore para la nueva —y esperada— serie de Harry Potter en HBO Max. Por medio de una reciente entrevista dada a ScreenRant, el actor de 79 años anunció que estará en la saga del famoso mago encarnando al recordado director de Hogwarts interpretado antes por los fallecidos: Michael Gambon y Richard Harris.

Por RPP

En la entrevista, Lithgow, quien interpreta al cardenal Tremblay en Cónclave, afirmó estar muy entusiasmado con ser el nuevo Dumbledore. Del mismo modo, señaló que fue “una decisión difícil”, ya que podría significar “el último capítulo de su vida”. Si bien no dio detalles de la serie, se mostró contento de ser parte del próximo proyecto televisivo basado en los libros originales de J. K. Rowling.

“Bueno, para mí fue una sorpresa total. Me llamaron por teléfono en el Festival de Cine de Sundance para otra película, y no fue una decisión fácil porque me va a definir para el último capítulo de mi vida, me temo, pero estoy muy emocionado. Algunas personas maravillosas están volviendo a centrar su atención en Harry Potter. Por eso ha sido una decisión tan difícil. Tendré unos 87 años cuando llegue la fiesta de despedida, pero he dicho que sí”, declaró.

Cabe mencionar que, John Lithgow es el primer actor confirmado del elenco de la serie de Harry Potter. Variety y Deadline habían adelantado que la producción de HBO estaba “en negociaciones finales” para concretar la llegada de Lithgow a la franquicia.

