“Ya esas cosas no nos dan miedo”, aseguró Diosdado Cabello luego que EEUU revocara licencias petroleras 

Diosdado Cabello, durante su acostumbrado programa “Con el Mazo Dando”, se refirió a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de revocar las concesiones petroleras al régimen de Nicolás Maduro.

“Hoy están de fiesta los amargados, que este año no habían pegado ni una y les lanzaron un hueso. ¡Agarre su hueso, a ver si le sacan carne!”, dijo mientras aseguraba que, ninguna medida en contra del país “va a poder someter” a los venezolanos, aseverando que la “extrema derecha” puede intentar “lo que sea, que de igual manera saldremos adelante”.

“Ya esas cosas no nos dan miedo, sabemos cómo enfrentarlas”. “A ellos sus alegrías les duran un estornudo, después les llega el ratón (…) pueden intentar lo que quieran, hacer fiesta, pero nosotros seguiremos de pie, con nuestros objetivos claros. No esperemos nada, sino de nosotros mismos. Hay cosas que no dependen de nosotros y si se ponen a darse mala vida, por lo que no depende de ustedes, pues están jodid*s. Lo que usted pueda controlar, eso sí. Del resto, no nos demos mala vida, nosotros saldremos adelante porque este pueblo no se rinde ante nadie”, culminó Cabello.