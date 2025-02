La última vez que Gene Hackman y Betsy Arakawa fueron vistos en público (FOTOS)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares, USA

La muerte de Gene Hackman, considerado una leyenda de Hollywood por su prolífica carrera de actuación, y su esposa, la pianista Betsy Arakawa, generó desconcierto y conmoción. El matrimonio llevaba 34 años de amor, con una historia que comenzó con un flechazo a primera vista, y su última aparición en público había sido en marzo de 2024.

Por Clarín

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

La pareja había ido a cenar al restaurante Pappadeaux’s Seafood Kitchen en Nuevo México, y trascendieron algunas imágenes del momento en que se retiraron del lugar. Esa fue la primera y última vez que se los pudo fotografiar juntos en más de dos décadas.

Desde el retiro del actor en 2004, ambos mantuvieron un bajísimo perfil, y eligieron una vida rodeada de naturaleza. En aquella salida gastronómica se veía a Hackman mucho más delgado, con bigote, vestimenta deportiva, y bastón, un look muy distinto al de sus personajes de la pantalla grande.

Arakawa, con camisa estampada, jeans y botas de gamuza marrón, lucía sonriente junto a su esposo, que la tomaba del brazo por momentos para mantener el equilibrio.

En una de las imágenes parece señalarle algo a lo lejos, con la misma complicidad que los caracterizaba en cada una de sus apariciones públicas.

Mucho antes de aquella salida casual, se habían presentado juntos en los Globos de Oro en 2003, cuando Hackman fue honrado con el Premio Cecil B. DeMille, y un año después, en 2004, protagonizó una película por última vez, la comedia “Welcome to Mooseport”.

En la ceremonia de Los Ángeles, el actor había recibido la distinción por sus “contribuciones sobresalientes al mundo del entretenimiento”, la misma que le otorgaron a Michael Caine y Robin Williams.

Poco después, mientras promocionaba su novela “Escape From Andersonville”, confirmó que ya no iba a actuar más. “Me dijeron que no diga que me retiré, en caso de que surja algún papel realmente maravilloso, pero realmente ya no quiero hacerlo más”, reveló Hackman en ese entonces, quien desarrolló una faceta como escritor que desembocó en tres novelas de su autoría.

Lea más en Clarín