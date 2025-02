Quién era Betsy Arakawa, la esposa de Gene Hackman hallada muerta junto al cuerpo del actor

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Gene Hackman, actor de renombre y ganador de dos premios Oscar, falleció el miércoles 26 de febrero a los 95 años en su hogar en Santa Fe, Nuevo México, junto a su esposa, la pianista clásica Betsy Arakawa, de 63 años, y su perro.

Por Infobae

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Según el Santa Fe New Mexican, la oficina del sheriff del condado, liderada por Adan Mendoza, informó que no hay indicios de que algo extraño haya ocurrido, pero no se reveló la causa ni el momento exacto del fallecimiento.

A lo largo de su carrera, Hackman fue reconocido por papeles icónicos en películas como The French Connection y Superman. Sin embargo, su vida personal, particularmente su relación con Arakawa, fue mucho más privada.

La pareja comenzó a salir a mediados de la década de 1980. Hackman, que estuvo casado previamente con Faye Maltese desde 1956 hasta 1986, aclaró en entrevistas que no dejó a su primera esposa por Arakawa, sino que su matrimonio simplemente se desmoronó con el tiempo. “Cuando trabajas en este negocio, el matrimonio requiere mucho esfuerzo y amor”, comentó Hackman en 1985 a South Florida Sun-Sentinel.

En 1991, Hackman y Arakawa se casaron y establecieron su hogar en Santa Fe. El actor sufrió un problema de salud en 1990, cuando fue sometido a una angioplastia debido a insuficiencia cardíaca congestiva, lo que lo llevó a retirarse del cine.

Arakawa, quien trabajó a medio tiempo en un gimnasio mientras perseguía su carrera en la música clásica, fue una pieza fundamental en la vida de Hackman. Según el diario The New York Times, ambos se conocieron en un gimnasio de California, donde Arakawa también ejercía de pianista clásica. Aunque no tuvieron hijos biológicos juntos, Arakawa asumió el rol de madrastra para los tres hijos de Hackman con Maltese: Christopher Allen, Leslie Anne y Elizabeth Jean.

Para leer la nota completa click AQUÍ