Rod Carew recordó su hazaña con los Tigres de Aragua y el hit 3.000 de Miguel Cabrera (Video)

Rod Carew, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, recordó este jueves con cariño la hazaña que logró con los Tigres de Aragua en Venezuela, y el momento en que Miguel Cabrera alcanzó la cifra de los 3.000 hits en Grandes Ligas.

Durante una entrevista con la peridista Mari Montes de El Extrabase, el panameño agradeció el cariño que le brindaron los habitantes de Maracay, cuando defendió los colores de la novena aragüeña.

“Había un señor, Díaz Ozuna, que me invitó a jugar con ellos, porque yo fui a Caracas el año anterior, pero no pude jugar porque me lastimé la pierna, pero él me dijo que ‘si quieres trabajar en eso, ven con nosotros’. Yo fui y me trató bien. La gente de Maracay, yo todavía tengo amor por esa gente, porque me trataron bien, y a mi señora”, comentó.

Asimismo, le dio parte del crédito a David Concepción y Teolindo Acosta por apoyarlo en su rol de mánager-jugador, para conseguir el primer título en la historia de la franquicia en la Lvbp, tras vencer a los Tiburones de La Guaira en siete juegos (4-3), durante la temporada 1971-1972.

“Me sintió muy bien estar con el equipo. Yo y David Concepción, porque el mánager lo habían botado, y después me puso como mánager, y ganamos. Yo creo que de 14 juegos ganamos 12, y me dejaron ahí. David, Teolindo Acosta y yo trabajamos juntos ayudando al equipo”, expresó.

Carew resaltó la consistencia que tuvo Miguel Cabrera a lo largo de su carrera en la Gran Carpa, cuando alcanzó la cifra de los 3.000 imparables aquel 23 de abril de 2022 y finalizó su etapa como pelotero profesional con 3.174 inatrapables.

“Nosotros cuando empezamos, no creíamos que iba a dar tantos hits, pero Miguel era consistente en la manera de batear, y daba mucha bola por el right field, por el medio, y sacaba bola también, pero él sabía del bateo. Cuando bateaba, tenía la mente clara, que los diferentes picheos, él sabía qué iba a hacer con esos diferentes picheos”, destacó.

Video: X / @ElExtrabase