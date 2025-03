José Gato Briceño: No perdamos la brújula, los obstáculos nunca faltarán

Posteado en: Opinión

La globalización es en muchos casos la razón y causa, desde siempre, (descubrimiento de tierras en las Américas, África), pero más acentuada desde el inicio de la era del auge y evolución de las comunicaciones (año 1960 en adelante), de que hoy en día tengamos en el mundo toda esta Interrelación comercial e interdependencia política. Este proceso económico, político, cultural y social de integración creciente entre países y regiones nos involucra, a veces sin querer en todo lo que acontece en lugares lejanos y ajenos a nuestro interés y cultura. Finalmente termina interesandonos y afectandonos de diferentes formas ya que en lo que se refiere al ámbito político y comercial ya es algo indetenible. Así deseemos estar ajenos a esto igual lo percibimos, los mismos productos que ves en comercios de la Patagonia los consigues en Alaska y de igual manera en todos los lugares del planeta. Igualmente todas las situaciones geopolíticas terminan siendo de interés de todos justamente por ese intercambio irrefrenable que ya es característica de forma de interrelación mundial.

Todo esto lo digo para aquellos que aún piensan o dicen “que me importa lo que pase en otra parte”; en el caso de América aún más acentuada, la dinámica entre países de esta parte hemisferio occidental nos incumbe más directamente, obvio por la cercanía y además porque Venezuela tiene una ubicación estratégica y una riquezas naturales descomunales lo que nos hace más “interesantes” desde el punto de vista global tanto para lo bueno como para lo malo.

Así pues, los análisis en esta zona del planeta no son o no deben ser tan a la ligera, en mi columna del pasado 9 de febrero cuando Donald Trump tenía 20 días gobernando afirmé como columnista que no podía dar un análisis sobre su gestión, indistintamente por las decisiones recién tomadas que perjudicaban a casi 600.000 venezolanos, el TPS – Estatus de Protección Temporal. Luego el sábado de la semana pasada Richard Grenell, enviado especial para Venezuela emitió unas declaraciones en donde afirmó que Trump no buscaba un cambio de régimen en Venezuela y obviamente dichas declaraciones nos desmotivaron fuertemente. Luego, a principios de semana, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que el presidente Donald Trump ha dejado claro su posición sobre Venezuela y él se opone al régimen de Maduro, en respuesta a lo dicho por Richard Grenell. En ese mismo contexto, Leavitt manifestó que el Secretario de Estado, Marcos Rubio ha hablado bastante sobre el tema de Venezuela y es la posición oficial del gobierno de los Estados Unidos, lo que nos avivó . nuevamente las esperanzas.

En esa misma línea de actuación,el presidente Donald Trump nos sorprendió el pasado miércoles cuando publicó que pondría fin a las licencias para la exportación de petróleo que su predecesor, Joe Biden, concedió a Venezuela y explicó que esas concesiones, que beneficiaban a la petrolera Chevron, dejarán de estar vigentes a partir del 1 de marzo.Trump hizo el anuncio en un post de su red social Truth Social, en el que criticó al régimen de Nicolás Maduro por no haber acelerado la deportación de los criminales violentos que, según él, Caracas envió a Estados Unidos y que debían haber sido repatriados a un ritmo rápido. Eso es un súper golpe a la narcotiranía ya que les disminuirá el 30 % de la producción petrolera que depende la economía del país en un 85 %.

Otra gran sorpresa y alegría para muchos venezolanos, que tuvo un gran impacto mundialmente el mismo miércoles, fue la entrevista hecha por Donald Trump Jr. en su pódcast Triggered a María Corina Machado donde advirtió que Venezuela ha sido secuestrada por una pandilla conectada con cárteles y enemigos de EE.UU. La líder opositora manifestó que el país no convive desde hace años solo con una crisis política, sino que es un sistema criminal vinculado con Irán, Hezbollah, Hamas y China. Además, insistió en que, a pesar de las condiciones impuestas por el régimen, su victoria en las primarias fue aplastante y humillante para Maduro.

Analizando la entrevista, Maria Corina demostró ser una estadista, estar bien asesorada y alertó al hijo mayor de Donald Trump que el narcorégimen de Venezuela es enemigo de los EE.UU es una amenaza como tal y que el jefe del Tren de Aragua era Nicolás Maduro y fue una de las cosas que me pareció contundente por estar ella en Venezuela. Fue estratégica al afirmar que comparte la política de Nayib Bukele y Javier Milei quienes son aliados del actual gobierno norteamericano. Le reconfirmó que Maduro fue el que mandó a los delincuentes del Tren de Aragua a los EE.UU. Dios está en todo, mientras estaban grabando la entrevista le llegó la noticia al hijo de Donald Trump que su papá había eliminado la licencia de Chevron y desde luego Maria Corina aplaudió la revocación, planteó la presión internacional y tengo que destacar lo afirmado, que nosotros seremos el más fuerte aliado de los EE.UU en seguridad, democracia y energía.

En mi caso particular no había escuchado con detenimiento el plan de los primeros 100 días para levantar la economía venezolana y aquí me voy a detener para escribirlo con mayúsculas.

TENEMOS LOS RECURSOS PARA PAGAR NUESTRA LIBERTAD, para mi fue lo más contundente y corajudo. Como a Donald Trump le gustan los negocios, allí le picó adelante, que por cierto, ninguno de los que nos representaron en la oposición en el pasado, o sea, el G4, nunca tuvieron el coraje de expresarlo. Ahora más que nunca tenemos que apoyarla y no dejarla sola.

El pasado jueves termino con broche de oro Marcos Rubio al afirmar que inmediatamente comenzó a dar orientación a la política exterior para terminar con todo respaldo del Departamento de Estado para terminar con las licencias de petróleo y gas aprobadas bajo la administración Biden, las cuáles han servido para financiar de manera vergonzosa al régimen ilegítimo de Maduro.

Por otra parte y en el marco de este contubernio de ex-opositores con el narcochavismo, no puedo dejar pasar lo declarado por Henrique Capriles, quien afirmó que no acepta, ni aceptaría como su líder a Maria Corina. Su nivel de entreguismo es extremo, eso es obvio que no reconoce a MCM como líder , eso lo sabemos, eso se evidenció cuando renunció a la directiva de su partido, con esa conducta lo que demostró fue envidia, odio y resentimiento en contra de una verdad contundente cono es el trabajo de esta mujer sin titubeos, guabineos ni alacranismo y cuyo fruto es haber obtenido la representación a través del sufragio electoral con más del 92 % del pasado 22 de octubre del año 2023 en las elecciones primarias.

En mis anhelos del futuro cercano y desde la cárcel del exilio visualizo el rescate de la democracia haciendo un proceso electoral abierto para escoger al lider de cada estado y de los municipios y evitar las componendas de los cascarones vacíos de los partidos que tienen muchos generales sin tropas y por cierto, quedarían excluidos de participar los partidos y dirigentes que se presten participando en la traición en contra de Edmundo González y María Corina en las elecciones del próximo 25 de mayo.

Esa minoría de traidores a la patria que sacan una retórica bastante hipócrita, falsa y sin seguidores solo es para justificarse ante quién sabe quién porque nadie les cree, no perdamos la brújula, obstáculos nunca faltarán queridos lectores, la tarea es con enfoque, con enfrentamiento a quienes nos han destruido sin parar, yo lo hago cada segundo con lo único que me queda MI PLUMA Y MI PALABRA

José Gregorio Briceño Torrealba

X y Tiktok:

@josegbricenot

Instagram y Facebook: @josegbricenot2

gatobriceno.blogspot.com