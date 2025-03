David Mendoza: Mi auto confesión, la “trumptupidez”, y mi jalada de muñeco

Posteado en: Opinión

Mientras Trump le faltaba el respeto no sólo a Zelenski, sino al mundo occidental, de tantas maneras que no me van a alcanzar las dos páginas habituales que mal lleno de tinta para describirlo, yo pensaba en tantas cosas que vi en los canales de YouTube de los “Trumptúpidos” que estuve a punto de declararme en “quiebra emocional” ante algún juzgado que me diera la mano y me permitiera no seguir debatiendo contra argumentos y posiciones desbordadas de frivolidad, mesianismo e ignorancia. Lo bueno de nuestros tiempos es que cualquiera, menos yo, claro está, se puede hacer viral mostrando las nalgas, o como un señor que creo que se apellida “Aguaviva” o algo parecido, que, no sólo es indignantemente ignorante y afiliado, sino que, nos lo quiere restregar con aires de superioridad intelectualmente bobos, torciendo la boca más allá de lo ridículo, para hacerse de un público de alta fidelidad como lo es el público Trumpista (un verdadero bandido de la comunicación). Y lo digo con propiedad, ya que a mí nadie me paga mis colaboraciones (¡señores Morán y Otero, no me vendría mal un par de talones de CestaTickets o una bolsita Clap!), no estoy afiliado, mis canales de YouTube a disgusto mío, no pasan de 100 seguidores porque, además, son para torturar a mis amigos, para obligarlos a calarme y luego reprocharles su poco apoyo a ver si los ablando y me prestan dinero (nunca me dan “like”). Y cada vez que les informo de algún nuevo canal, en secreto se lamentan, lo comentan; creo que van a hacerme una intervención. Vivo de la brega en un país en el cual decidí quedarme, y vivirlo con sus exigencias y sus virtudes, y no me arrepiento. Repito, a mí nadie me está pagando, ni tengo la obligación de quedar bien para que me den “likes” los trumptúpidos. Es así que, descorazonado como estaba, llamé a mi querida comadre para que me hiciera un reiki vía telefónica, pero no me atendió, de seguro, porque se habrá tenido que hacer un auto reiki, por las mismas razones.

Pero no todo fue corazón herido. Les quiero confesar que, en lugar de un auto reiki, (me) hice una auto confesión: me hice la quemante señal de la cruz tres veces, y me repetí lo siguiente: “una libertad basada en acuerdos con Donald Trump, no es libertad sino un intercambio de tipo de vasallaje”. Acto seguido, se me `espelucó el cuerpo como cuando Fausto vio al diablo. Y así, ´espelucado más por la energía del más acá que de allá, me prometí, muy a penar, que no voy a apoyar ninguna salida política para mi país, que esté relacionada con un señor que, además de no pelear sus propias peleas (necesitó que un insignificante vicepresidente, viniera en su rescate, por lo poco preparado que estaba para debatir argumentativamente), se jacte de pretender convertir al mundo malvivido en un mundo de malvivientes “agradecidos” permanentes. Lo tengo muy claro, no es para apoyar ese tipo de posiciones que me he arriesgado y esforzado tanto en la vida. Los sacrificios personales que he tenido que hacer, al igual que millones, no son para ponerme al lado de un patotero para que venza al que me oprime. La libertad del pueblo de Venezuela es tan importante como la del pueblo de Ucrania. Es así, que no comparto aquellos análisis, mezquinos, y además lejanos a la realidad, que señalaban que Trump iba a intercambiar con Putin a Venezuela por Ucrania. Así no es la vaina. Y aplaudo la entrevista de MaCo con Donaldito Jr., pero repito, esa no es la vía. En conclusión, a falta de reiki telefónico, me tocó hacerle caso al buen y divertido George Harris y jalarme el muñeco para relajarme (no voy a decir pensando en quien, porque sería una traición a Ucrania). Gracias George, eres mejor psicólogo que toda la confederación médica de terapeutas psicológicos que van desde el Mississippi hasta la Patagonia.

Por esto, y por lo otro, quiero decir:

Fue una celada lo que prepararon los perros falderos de Trump a Zelenski, y aprecio su aplomo y su gallardía. Qué vergüenza que tenga que venir el ignorante e insignificante vicepresidente de USA a salvar a su presidente, en una conversación bilateral presidencial. Un bochorno que ameritaría de la intervención del congreso; claro que sé que eso no va a pasar. La guerra la inició Putin y es evidente la parcialización de Trump a favor de su “panita” comunista. Estamos presenciando la mayor intentona en los últimos cincuenta años (al menos) por parte de las potencias del mundo de abolir la ideología y pasar, del capitalismo al “uniformizante” y “homongeneizante” mercantilismo. No importarán izquierdas ni derechas, sólo habrá gobiernos “populista – mercantilistas”, ya sean de derecha o de izquierda. Esta nueva construcción pasa por la alianza insostenible entre USA y RUSIA. Le tocará al mundo bailar hasta donde pueda con una administración que nació muerta por su corta permanencia en el poder. Ojalá aquellos que defienden una agenda republicana – conservadora y honesta, retomen las riendas de su partido prontamente, y sacudan todo este andamiaje de falso republicanismo – comunismo – mercantilismo – nacionalismo – populismo, fuera de la esfera de influencia política del mundo. Yo sí creo que Trump inició en esa reunión con Zelenski la tercera guerra mundial. Pero no una tradicional guerra entre países. Acaba de empezar la guerra de las élites mundiales contra el mundo. Acabamos de entrar en guerra contra los tiranos del mundo, contra los ladrones e hipócritas populistas mundiales, contra el sistema de fragmentación y atomización nacionalista que se pretende vender por parte de los Trump, los Putin, los Maduro, los Xi Jinping, los Musk. Las élites del mundo, acaban de declararle la guerra a la libertad y a la solidaridad del ser humano, para erigirse como sus dueños. Y debo decir, que, aunque no es una guerra marxista, estrictamente, se le va a parecer bastante. Los populismos de derecha e izquierda (abrazados), nos quieren llevar a la esclavitud en nombre del nacionalismo y la ideología, que, finalmente, en la práctica es puro y duro mercantilismo. Y planteado ese escenario, yo sé de qué lado estoy. Me gusta la libertad, me gustan las mujeres, el fútbol, el aguardiente malo, la música, la literatura, la caricatura y un buen bistec. Pero por sobre todas las cosas, me gusta saber que los demás también pueden luchar por aquello que anhelan, sin que ningún “guebón” (como diría mi villano favorito: César Farías”) tenga el derecho de interponerse en nombre de entelequias distintas del derecho de los demás. Así que yo estoy listo. Mi querido lector ¿lo estás tú? Y como me tocó explicar en mis clases a la pregunta de ¿por qué Trump juega con el tema de los aranceles? Mi respuesta: la acertada política monetaria de Biden permitió a USA controlar la inflación sin ocasionar una recesión mundial catastrófica. Sin embargo, estamos en este momento, tratando con gente inescrupulosa que, a mi entender, desarrolla la estafa piramidal más grande, dañina y apoteósica jamás montada en el planeta. Ocasionar a propósito una recesión mundial en nombre de acabar con el déficit fiscal, negociar con los socios ventajas y equilibrar la balanza de pagos de Usa, excusa más que válida, para provocar la caída de los mercados y una recesión profunda que quiebre a Europa y le rompa las patas a China, para luego, a través de sus “pulls” de inversionistas creados por los Musk, salgan a comprar el mundo a precio de gallina flaca y vieja. Esta gente no está jugando, vienen por todos nosotros. Milei al lado de ellos luce como un pobre raterito piedrero. Pd. Sobre los argumentos que justifican el cierre de la USAID, no puedo sino sentirlos como una gran y profunda burla. Yo no estoy diciendo aquí que estoy de acuerdo o no con la existencia de ese organismo. Lo que sí digo, es que cerrarlo por el nombre de sus operaciones es una ridiculez. Que “le daban condones a Hamas” ¿Y qué pretendía el señor Musk que dijera? ¿Fondo de operaciones para armar a los maestros escolares y demás personal para una tentativa invasión a (por ejemplo) Irán? Evidentemente, eso no lo iban a escribir. Son demasiadas tonterías. Lo cierto, es que el cierre de la USAID, es un mensaje claro a las dictaduras comunistas del mundo (a saber, la de XI y la de Putin en particular) de que no se van a seguir financiando operaciones desestabilizadoras en contra de sus gobiernos. Es un gesto amistoso para buscar la concordia de los populismos. El abrazo de los tiranos, para oprimirnos. Pd2. Creo que me volví a sentir mal. Voy a jalarme el muñeco (perdóname Ucrania por mis deseos carnales).

Maduro, El Aissami si puede, Alex Saab que está en la buena, Amoroso (que estaba en la clandestinidad), el resto de Maduro & Co, Edmundo y MaCo (un beso para ti: mucha fuerza) si quieren escuchar música llanera inédita, aquí en el siguiente enlace (denle like):

